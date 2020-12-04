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Названы сроки завершения строительства аэропорта в Шымкенте

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Декабря 2020, 14:06
Названы сроки завершения строительства аэропорта в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Аким Шымкента Мурат Айтенов назвал сроки завершения строительства нового аэропорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Шымкент - го род республиканского значения, количество населения растет ежегодно. Наш существующий аэропорт не соответствует современным требованиям. С 2019 года с помощью инвестора, авиакомпании SCAT, строится большой аэропорт площадью 35 тысяч квадратных метров», - сказал Мурат Айтенов на брифинге в СЦК.

По его словам, строительство затянулось из-за пандемии.

«Мы бы закончили в этом году строительство, но, к сожалению, из-за пандемии это затянулось, так как многое оборудование должно было прибыть из-за границы. Планируем завершить к празднику Наурыз. Если все будет хорошо, то в марте сдадим», - пообещал аким.

«Это инвестиционный проект, компания SCAT строит. Собственником является SCAT. Мы предоставили земельный участок», - заключил М. Айтенов.


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