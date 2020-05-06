Названы самые востребованные профессии в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы наиболее востребован рабочий персонал. Об этом на онлайн-брифинге сообщила директор Центра занятости населения города Диляра Иманкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действующая государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек» включает меры повышения трудоустройства всех категорий населения. Прежде всего, это трудоустройство на постоянные рабочие места, временные рабочие места, выделение государственных грантов для поддержки бизнес идей, микрокредитов, обучение на курсах профессионального обучения. Касательно трудоустройства на постоянные рабочие места. Алматы также, как и Нур-Султан, лидирует по числу вакансий. Анализ поступающих вакансий показывает, что на сегодня наиболее востребован рабочий персонал. Это слесарь, сварщик, формовщик железобетонных конструкций, электрик, водители, грузчики, дворники, газосварщик, работники сферы услуг, медработники», - сказала Диляра Иманкулова.

По ее словам, большой популярностью среди незанятого населения и работодателей пользуются социальные рабочие места.

«С начала года на социальных рабочих местах работают 695 человек. При этом государством субсидируется минимальная заработная плата (42500 тенге), а работодатель со своей стороны устанавливает доплату. Иногда размер ее составляет 70-90 тыс. тенге. Для инвалидов, работающих в неправительственных организациях, решением акимата установлена заработная плат 1,5 минимальных заработных плат (63750 тенге). Сейчас на социальных рабочих местах работает 695 человек, из них 456 - инвалиды», - отметила спикер.

Ранее Диляра Иманкулова рассказала о повышении заработных плат общественных работников.