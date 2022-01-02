Названы самые популярные конспирологические теории в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году казахстанцы обсуждали самые разные конспирологические теории. С их помощью пользователи Сети «предсказывали» будущее и «объясняли» происходящее. Stopfake.kz собрал ТОП-5 самых популярных теорий заговора, которые были популярны среди пользователей соцсетей в ушедшем году, передает МИА «Казинформ».

Новый мировой порядок

Новый мировой порядок — это конспирологическая теория, являющаяся частью другой, еще более масштабной идеи Deep State. Она гласит, что миром управляет некое теневое правительство, в которое входят сатанисты и иллюминаты, желающие сократить население планеты, выживших людей превратить в рабов и изменить устоявшиеся в обществе нормы и принципы до неузнаваемости.

Некоторые казахстанцы искренне верят в правдивость таких идей и всячески пытаются «осведомлять» окружающих, чтобы «противостоять» тайным правителям.

К примеру, в социальных сетях они писали о том, что пандемия – это и есть тот самый заговор мирового правительства с целью уничтожения человечества.

Позже эта теория развилась и стала включать в себя еще и вакцинацию, которая, по словам одних конспирологов, призвана убить большую часть человечества, а по словам других, поработить разум привитых людей.

К этой конспирологической теории относятся также и «идеи» о будущих кардинальных изменениях в обществе. К примеру, некоторые пользователи предрекали крах мировой экономики этой осенью, отключение электроэнергии во всем мире, отмену частной собственности, упразднение института семьи и прочее. Все эти «пророчества» совершенно безосновательны.

Теория химтрейлов

Это теория гласит, что по приказу правительств разных стран над городами и селами летают самолеты, распыляющие ядовитые вещества. В ушедшем году эта идея стала особенно популярной среди казахстанцев. Ею объясняли плохое качество воздуха над городами, пандемию COVID-19 и даже изменения в поведении некоторых людей.

На самом деле никаких подтверждений теории химтрейлов нет.

«Голубой Луч»

По словам конспирологов, это секретный проект NASA, суть которого заключается в установке сотен тысяч гигантских проекторов по всему миру. Согласно теории, все эти устройства включатся одномоментно по всему миру и будут проецировать на небо изображение Мессии, передавая людям инструкции прямо в мозг о том, что им делать дальше.

В 2021 году казахстанцы выдавали за доказательства этой теории различные видеоролики, сообщая, что в объективы камер попадали пробные запуски проекторов NASA. На самом же деле на видео был поющий фонтан в Китае, облако необычной формы и текстовая реклама.

Также пользователи Казнета писали о том, что проект спутникового интернета StarLink, запущенный Илоном Маском, на самом деле является частью секретного проекта «Голубой Луч».

Инопланетяне

Некоторые казахстанцы всерьез верят не только в существование высокоразвитых внеземных цивилизаций, но и в то, что члены тайного мирового правительства находятся с ними в тесном контакте. К примеру, в мае ушедшего года в социальных сетях писали о неких «сирианцах», которые на самом деле оказались артистками цирка. В октябре пользователи сочли юбилейную монету с изображением инопланетянина подтверждением связи Елизаветы II с внеземными цивилизациями, а в ноябре и вовсе заявили, что всех привитых людей пришельцы из расы рептилоидов увезут в созвездие альфы Центавра.

Несмотря на все это, официальная доказательная наука все еще не смогла обнаружить никаких следов разумной жизни за пределами Земли.

Q-Anon

Это, пожалуй, одна из самых масштабных и опасных на сегодняшний день конспирологических теорий. Она заключается в том, что существует некий круг политиков и знаменитостей, которые убивают младенцев ради адренохрома – вещества, якобы добываемого из мозга младенцев, занимаются педофилией, торгуют малолетними детьми и тайно правят миром. Эту теорию в начале 2021 года признали крайне опасным культом, тем не менее ее идеи продолжают распространяться по всему миру.

В завершение отметим, что все эти теории объединяет одно: они крайне нелогичны и цели «мирового правительства» и «рептилоидов», якобы тайно правящих Землей, не объясняются. Зачастую они противоречат сами себе, и ни одна из них не имеет доказательств.