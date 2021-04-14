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    13:38, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Названы самые опасные перекрестки в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Алматы предоставили список перекрестков, где в 2021 году произошло наибольшее количество ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным полиции, с января по апрель больше всего аварий произошло на пяти перекрестках:

    - на пересечении улиц Толе би и Тургут Озала (пять ДТП, пять пострадавших).

    - на пересечении проспекта Абая и улицы Байтурсынова (четыре ДТП, четыре пострадавших и один погибший).

    - по улице Северное кольцо возле торгового дома «Адем» (три ДТП, четыре пострадавших и один погибший).

    - на пересечении улиц Момышулы и Монке би (два ДТП, 10 пострадавших).

    - проспект Сейфуллина напротив ТРЦ «MEGA» (одно ДТП, пять пострадавших и один погибший).

    Кроме того, начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов рассказал, на каких улицах молодежь устраивает гонки и дрифт в городе.

    «В основном такие нарушения мы выявляем по ВОАД в ночное время, по улице Брусиловского, возле парка Первого Президента в 3-4 часа ночи могут нарушать правила. Мы сейчас анализ проводим, где и какие нарушения выявляются. Соответствующие наряды выставляем, предписания выписываем городским службам, чтобы они какие-то знаки ставили. На стоянке напротив Esentai mall молодежь собиралась в ночное время и устраивала дрифт, но мы там упразднили», - сказал Канат Таймерденов.

    Напомним, недавно за дрифт в ночное время наказали лихача в Алматы.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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