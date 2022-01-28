Названы самые опасные и снегозаносимые участки дорог Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДЧС Алматинской области определил самые опасные и снегозаносимые участки дорог областного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что общая протяженность дорог Алматинской области составляет 9632,5 км. Из них республиканского значения – 2822 км, областного значения - 6167,5 км, районного значения – 643 км.

На территории области имеется 37 снегозаносимых участков, из них на республиканских автодорогах – 17 участков, на областных автодорогах – 19.

- Алматы–Кокпек–Коктал–Хоргос от 152 до 164 км, от 280 до 360 км

- Кокпек–Кеген–Тюп от 17 до 24 км, от 53 до 61 км, от 73 до 94 км

- Алматы–Усть–Каменогорск от 142 до 147 км, от 168 до 175 км, от 191 до 193 км, от 219 до 222 км, от 230 до 238 км

- Аксай–Чунджа–Колжат от 0 до 17 км

- Сарыозек–Коктал от 0 до 6 км, от 45 до 65 км, от 65 до 72 км, от 90 до 178 км

- обход Кегенского перевала от 0 до 16 км

- Кеген–Нарынкол от 9 до 52 км

- Жаланаш–Саты от 38 до 77 км

Также определены самые опасные и снегозаносимые участки дорог областного значения протяженностью 182 км.

- Аксуский район: Жансугуров–Арасан 6 км

- Алакольский район: Кабанбай–Коктума 16 км, подъезд к селу Талдыбулак 2 км

- Саркандский район: Койлык–Каргалы 4 км

- Кербулакский район: Сарыозек–Коргас–Когалы–Коксу–Карабулак от 0 до 30 км; от 55 до 75 км, подъезд к селу Когалы 2 км, Сарыозек–Коктал, подъезд к селу Карымсак 7 км

- Райымбекский район: Кокпек–Кеген–Тюп, подъезд к селу Туюк 4 км

- Уйгурский район: Чунджа–Тигермень–Узын-Там-р/д Чунджа-Коктал 3 км

- Енбекшиказахский район: Есик–Кырбалтабай–Жетыген 7 км, Шелек–Куликовка–Кокжиде, подъезд к селу Каражота 2 км

- Талгарский район: Тонкерис–Нура (Октябрь) 2 км

- Ескельдинский район: Сарыозек–Коргас–Когалы–Коксу–Карабулак 20 км.; р/д – санаторий Капал-Арасан 16 км; подъезд к селу Коныр 16 км, подъезд к селу Коржинбай 6 км

- Коксуский район: Кировск–Актекше 14 км, Талдыкорган–Уштобе–Быжы–Мукыры 5 км

Кроме того по области имеется пять перевалов.

- Кегенский–Кегенский район (от 44 до 60 км);

- Архарлы–Кербулакский район (от 142 до 150 км);

- Алтын Емель–Кербулакский район (от 45 до 65 км);

- Когурим–Алакольский район (от 547 до 550 км);

- Ыргайты–Алакольский район (от 89 до 98 км).