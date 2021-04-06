Названы регионы с самыми плохими дорогами в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Регионы с самыми плохими автомобильными дорогами назвал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высокую значимость имеет развитие местной сети автодорог. Как отметил Елбасы, «надо продолжать думать о базовых дорогах, то есть о внутриобластных и районных. Дорога признается тогда, когда доходит до дома». Протяженность местных дорог составляет 71 тыс. км», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

Глава МИИР сообщил, что за счет выполненных работ в прошлые годы 75% (53 тыс.км) протяженности местной сети приведены в нормативное состояние.

«На сегодня складывается неравномерная ситуация по состоянию областных и районных дорог в разрезе регионов. Самые низкие показатели состояния сети дорог отмечается в Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. Хотелось бы отметить работу Мангистауской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской и Туркестанской областей по улучшению состояния сети дорог и соблюдения принципа паритетного финансирования», - подчеркнул Бейбут Атамкулов.

Министр добавил, что в текущем году на развитие местной сети предусмотрено – 119 млрд. тенге (в т.ч.: РБ – 52 млрд.тенге, МБ - 67 млрд.тенге).

За счет выделенных средств всеми видами дорожно-ремонтных работ будет охвачено порядка 1,3 тыс.км (строительство и реконструкция 150 км, ремонт 1 150 км).

По данным ведомства, доля нормативного состояния автодорог по итогам 2021 года составит 78% (55 тыс.км).