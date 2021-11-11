Названы регионы РК с наименьшим охватом питьевой водой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал, по каким регионам отмечается наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2020 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 94,1%, в том числе: в селах - 90,1 %, в городах - 97,5%. Плановые показатели текущего года в селах – 91,8%, в городах – 98%. Они будут достигнуты», - сказал во время круглого стола в Мажилисе Каирбек Ускенбаев.

По словам первого вице-министра, в отдельных регионах страны наблюдается отставание.

«Наименьший уровень охвата питьевой водой сельского населения отмечается в Костанайской - 64,7%, Восточно-Казахстанской - 81,4%, Северо-Казахстанской - 82,1% и Жамбылской области - 82,2%», - сообщил Каирбек Ускенбаев.

«Как отметил в своем Послании Глава государства от 2 сентября 2019 года, что «Жители различных регионов страны имеют разный уровень доступа к чистой питьевой воде, природному газу, транспортной инфраструктуре. Необходимо активизировать работу по нивелированию этого неравенства». В этой связи, регионам с низкими показателями обеспеченности выделяются средства на приоритетной основе, что позволяет повысить уровень показателей отстающих регионов», - сказал он.

По словам спикера, приоритет отдается селам, включенным в спецпроект «Ауыл – Ел бесігі» и проектам, включенным в комплексные планы развития регионов. Всего по стране 6 316 сел, из них 3 991 село обеспечено централизованным водоснабжением, в 403 селах установлены комплексные блок-модули.

Из 1 922 необеспеченных сел в 793 планируется продолжить строительство централизованного водоснабжения и в 1 129 селах будут установлены локальные системы очистки воды (КБМ).

«В текущем году планируется обеспечить центральным водоснабжением еще 148 сел и установить КБМ в 220 малонаселенных селах», - отметил первый вице-министр МИИР РК.