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Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по выпуску сельхозпродукции в РК
14 Июня 2022 13:33

Названы регионы-лидеры и аутсайдеры по выпуску сельхозпродукции в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За пять месяцев текущего года в сельском хозяйстве выпуск продукции увеличился на 1,3 %. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рост производства в отрасли зафиксирован в 11 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. Самые низкие показатели наблюдаются в Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях», - сказал Алибек Куантыров.

Общая ситуация, по данным ведомства, в региональном разрезе по семи экономическим показателям выглядит следующим образом.

По всем показателям положительный рост отмечается в шести регионах – Акмолинской, Алматинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях, а также в городах Нур-Султане и Шымкенте.

По шести показателям наблюдается рост в семи регионах. Это Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области, а также город Алматы.

Автор:
Корреспондент
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