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Названы районы-аутсайдеры по развитию местного содержания в госзакупках в Жамбылской области

19 Января 2022 00:41
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Названы районы-аутсайдеры по развитию местного содержания в госзакупках в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Развитие местного содержания в государственных закупках и поддержка отечественного товаропроизводителя обсуждались в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на совещании председательствовал глава региона Бердибек Сапарбаев.

По информации директора региональной палаты предпринимателей Еркина Атымтаева, по итогам 2021 года доля местного содержания в госзакупках по восьми направлениям программы «Экономика простых вещей» в области составила 61,2%.

«Здесь имеется в виду, в том числе, легкая, пищевая, мебельная, бумажная, химическая промышленность, машиностроение и фармацевтика», - отметил спикер.

Докладчик назвал районы-аутсайдеры по развитию местного содержания, среди которых Меркенский, Мойынкумский, Сарысуский и Рыскуловский районы.

«Основной причиной, влияющей на снижение показателей местного содержания в госзакупках, является некорректное заполнение поставщиками отчетности по местному содержанию и принятие этих отчетностей самими заказчиками», - отметил директор региональной палаты предпринимателей.

Руководитель управления строительства Ерлан Орынбаев сообщил, что доля казахстанского содержания в строительно-монтажных работах составляет 90%, из них 25% - доля местного содержания. В регионе зарегистрировано 152 предприятия по выпуску строительных материалов.

Аким области выслушал доклады акимов районов и поручил регулярно проводить мониторинг доли казахстанского содержания в государственных закупках.

«Программа «Экономика простых вещей» дала возможность реализовать конкретные проекты, направленные на импортозамещение и развитие производства товаров и услуг народного потребления. Надо эту возможность использовать максимально. Нужно составить список необходимых строительных товаров и наладить их производство в нашем регионе. Не первый раз говорится о том, что в обязательном порядке надо провести работу с предприятиями, которые еще не получили сертификат о происхождении товара формы СТ-KZ», - сказал Бердибек Сапарбаев.


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#Бизнес   #Жамбылская область   #Акимат   #Экономика  
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Автор:

Галина Скрипник

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