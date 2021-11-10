Названы причины образовавшегося дефицита угля в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Названы причины образовавшегося дефицита угля в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эта проблема была сегодня поднята на заседании постоянной комиссии городского маслихата.

«На территории города имеется 12-13 точек продаж угля. Они все обеспечены необходимым количеством угля. Вопрос здесь возникает из-за того, что уголь покупают и увозят также и жители населенных пунктов, относящихся к Акмолинской области. Если говорить о цене, то уголь на сегодня реализуется по 12-13 тысяч тенге за тонну. Еще одна проблема - это посредники, мы сейчас работаем в этом направлении. Буквально вчера в министерстве было проведено совещание, посвященное вопросам обеспечения населения углем. Мы ожидаем, что вопрос будет решен в течение двух-трех дней», - отметил руководитель столичного Управления контроля и качества городской среды Толеген Кулушев.

По его словам, на сегодня в Нур-Султане помимо Шубаркульского угля имеются в продаже и другие виды твердого топлива.



