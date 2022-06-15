15 Июня 2022 11:51

Названы причины несвоевременного освоения бюджетных средств в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам 2021 года по бюджету города не освоено 20 млрд тенге. Об этом сообщил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства при маслихате города Нур-Султана Владислав Сергеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам прошлого года бюджет города освоен на 97,2 %. Процент неосвоенного невелик. Тем не менее он составляет 20 млрд тенге. Сколько социальных проблем можно было бы решить за эту сумму. Часто мы не можем привлечь дополнительное финансирование какой-то отрасли, однако миллиарды не осваиваются. Основной причиной несвоевременного освоения бюджета является невыполнение договорных обязательств с поставщиками товаров. Это системный вопрос», - сказал Владислав Сергеев на заседании городского маслихата.

Также председатель комиссии поднял вопрос кредиторской задолженности по городскому бюджету. По его данным, по сравнению с 2020 годом в прошлом году кредиторская задолженность увеличилась на 2,2 %.

Ранее сообщалось, что 15 должностных лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета в столице.