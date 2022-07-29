29 Июля 2022 12:01

Названы преимущества отмены дифференциации тарифов на электроэнергию

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Механизмы пилотного проекта по отмене дифференциации тарифов на электроэнергию по категориям потребителей обсудили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

И.о. председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов отметил, что на сегодня тарифы энергоснабжающих организаций дифференцируются по группам потребителей: бытовые, юридические лица и бюджетные организации. По его словам, тарифы для бытовых потребителей дифференцируются в сторону снижения за счет искусственного увеличения для юридических и бюджетных потребителей. В результате по всей стране МСБ переплачивает 31 млрд тенге ежегодно. Именно МСБ, так как крупный энергоемкий бизнес покупает электроэнергию напрямую с электростанций, и дифференциация на них не распространяется.

«Цель данных преобразований заключается не в повышении тарифа как таковом, а в создании современного рынка услуг электроснабжения. Преимуществами поэтапной отмены дифференциации тарифов по категориям потребителей будет избавление от «коммунального рабства», то есть привязанности потребителей к одной энергоснабжающей организации. Когда потребитель будет иметь возможность сменить «не устраивающую» его ЭСО. В долгосрочной перспективе это гарантирует выбор самой низкой цены среди всех предложений на рынке, повысит качество обслуживания, параллельно развивая дополнительные услуги», - отметил Рустам Ахметов.

Пилотный проект реализуется в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства, отмена дифференциации тарифов будет проводиться в течение нескольких лет. В пилотном режиме проект стартовал в 2021 году в трех регионах – Алматы, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Ранее председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин озвучил предложения о том, как выровнять тариф на электроэнергию.