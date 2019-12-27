Названы предварительные версии крушения самолета Bek Air

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр отметил, что причину крушения самолета близ Алматы установит специальная экспертиза комиссии при участии Международного авиационного комитета (МАК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По компенсации будет попозже определено, потому что пассажиры из разных областей, регионов. Правительство определит порядок компенсаций. Никто не останется без внимания. Что касается версии, самолет дважды коснулся при взлете хвостовой частью взлетно-посадочной полосы, либо это ошибка пилота. Техническую причину установит специальная экспертиза комиссии при участии Международного авиационного комитета», - сказал на брифинге в аэропорту Алматы заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр.

Он также отметил, что сейчас комитет гражданской авиации и управление по расследованию авиапроисшествий выясняют, находилось ли воздушное судно на ремонте в ангаре перед крушением.

«Все эти обстоятельства выясняют. Есть специальная база данных всех авиационных инцидентов, которые были с данным самолетом в течение периода его эксплуатации, то есть с 2019 года, они будут все проанализированы. Сейчас мы привлечем специалистов международного авиационного комитета МАК, они уже проинформированы. Самописцы будут расшифровываться именно при участии этой международной организации», - отметил Роман Скляр.

Напомним, сегодня борт авиакомпании «Bek Air», следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05, пропал с радаров. На борту находились 95 пассажиров, 5 членов экипажа.

По предварительным данным число погибших составило 12 человек

По поручению Президента РК создана правительственная комиссия во главе с Премьер-Министром.