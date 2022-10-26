Названы позиции «Барыса» и его конкурентов в таблице КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Континентальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. Все команды лиги уже сыграли по 20+ матчей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

На Востоке лидером остается «Металлург», в спину которому дышит «Автомобилист», отстающий на два балла. Астанинский «Барыс» расположился на пятом месте Восточной конференции с 23 баллами в 23 матчах.

На Западе первое место забетонировано питерским СКА, на счету которого 41 балл в 22 матчах.



