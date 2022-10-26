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    15:11, 26 Октябрь 2022 | GMT +6

    Названы позиции «Барыса» и его конкурентов в таблице КХЛ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Континентальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат. Все команды лиги уже сыграли по 20+ матчей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

    На Востоке лидером остается «Металлург», в спину которому дышит «Автомобилист», отстающий на два балла. Астанинский «Барыс» расположился на пятом месте Восточной конференции с 23 баллами в 23 матчах.

    На Западе первое место забетонировано питерским СКА, на счету которого 41 балл в 22 матчах.



    Теги:
    Спорт Барыс Хоккей для mail.ru
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