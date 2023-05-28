Названы победители 76-го Каннского кинофестиваля

ПАРИЖ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Французская постановщица Жюстин Трие получила высшую награду 76-го Каннского кинофестиваля за фильм «Траектория падения» (2023). «Золотую пальмовую ветвь» она получила из рук американской актрисы Джейн Фонды в ходе церемонии закрытия киносмотра во Дворце фестивалей на набережной Круазет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Фильм рассказывает о писательнице, которую подозревают в убийстве мужа. Главную роль в картине сыграла немецкая актриса Сандра Хюллер.

44-летняя Трие стала третьей постановщицей, завоевавшей главный приз в Канне. Выступая на сцене Дворца фестивалей, Трие сказала, что «посвящает свою награду всем молодым коллегам, которым пока не удалось поставить собственный фильм». «У меня на это ушло 15 лет», - отметила она.

Трие не первый раз участвовала в основном конкурсе Каннского фестиваля. Ее картина «Соблазн» с актрисой Виржини Эфира входила в шорт-лист конкурса в 2019 году. Трие также неоднократно становилась номинанткой национальной кинопремии «Сезар».

Гран-при кинофестиваля - вторая по статусу каннская награда - вручена британскому режиссеру Джонатану Глейзеру. Он получил этот приз за фильм «Зона интереса» (2023). Премию Глейзеру вручил американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Квентин Тарантино, один из ветеранов Каннского фестиваля.

Награды за лучший сценарий удостоен японский драматург Юдзи Сакамото. Он работал над созданием фильма «Чудовище» (2023) японского режиссера Хирокадзу Корээда. Приз жюри получил фильм финского постановщика Аки Каурисмяки «Мертвые листья» (2023). Премией за лучшую постановку отмечен французский режиссер Чан Ань Хунг за картину «Страсть Додена Буффана» (2023). В главных ролях снялись французские звезды Жюльетт Бинош и Бенуа Мажимель.

Лучшими исполнителями на фестивале этого года признаны турецкая актриса Мерве Диздар и японский актер Кодзи Якусё. Диздар отмечена наградой за работу в художественном фильме турецкого режиссера Нури Бильге Джайлана «О сухой траве». Картина рассказывает о жизни школьного учителя из Восточной Анатолии.

Якусё удостоен премии за работу в фильме «Идеальные дни» (2023) немецкого кинорежиссера Вима Вендерса. Актер сыграл роль уборщика туалетов из Токио.

В этом году спор за главную награду вела 21 кинолента. Возглавил жюри известный шведский режиссер Рубен Эстлунд.

Первый Каннский кинофестиваль планировалось провести в сентябре 1939 года. Идея учредить его родилась еще в 1932 году, однако его проведение было сорвано из-за Второй мировой войны. В результате первый фестиваль состоялся в 1946 году, а затем проходил ежегодно, за исключением 1948 и 1950 года.

В 2020 году из-за пандемии фестиваль прошел в гибридном формате без присуждения наград. Однако фильмы, представленные тогда на конкурсе, получили право выходить в прокат под брендом фестиваля.