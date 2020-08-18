Названы перспективные водоемы для развития рыбоводства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выявили перспективные водоемы для развития рыбоводства. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изучив водоемы, использующиеся только для промыслового рыболовства, нами выявлены перспективные водоемы для рыбоводства, в которых, по экспертным оценкам, можно выращивать до 600 тысяч тонн рыбы в год», - сказал Магзкм Мирзагалиев.

На этой основе, по словам министра, была разработана схема зонирования рыбоводства.

«К примеру, в Туркестанской области на Шардаре имеется потенциал для выращивания карповых и осетровых видов рыб, Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорское, Бухтарминское водохранилища – форель, сиговые виды рыб, Алматинская область - Бартогайское и Капшагайское водохранилища и озеро Балхаш для выращивания форели, карповых видов рыб, Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская области - для выращивания сиговых и карповых видов рыб, в Мангистауской области на Каспии - лососёвых и осетровых, Кызылординская область на Арале - карповых видов», - пояснил Магзум Мирзагалиев.

Наряду с этим, министр отметил, что все регионы могут развивать и другие направления рыбоводства, например с использованием технологий УЗВ (установки замкнутого водоснабжения), а также развития прудовых и бассейновых хозяйств.