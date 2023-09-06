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    14:06, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Названы основные симптомы и меры профилактики сибирской язвы

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В информационном поле стали часто появляться новости о распространении сибирской язвы в некоторых регионах Казахстана, а также о случаях заражения этим опасным заболеванием. Заместитель руководителя Медцентра УДП РК Людмила Бюрабекова рассказала, чем опасна сибирская язва, как проявляются первые симптомы и какие меры профилактики следует соблюдать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сибирская язва – это особо опасная для людей и животных инфекция. Болезнь поражает чаще всего кожу, реже - внутренние органы. Основным местом сохранения бактерии сибирской язвы является почва, где возбудитель может находиться более 70 лет и в это время являться потенциальным источником заражения для сельскохозяйственных животных. Человек заражается сибирской язвой через мясо и мясопродукты, кровь, кости, кожу и шерсть больных животных. Также источником заражения могут быть вода, почва, навоз и воздух в производственных помещениях, зараженные спорами сибирской язвы», - отметила Людмила Бюрабекова.

    По словам эксперта, возбудитель попадает на кожу и царапины человека и вызывает сибирскую язву. Заражение может передаваться при непосредственном употреблении зараженных продуктов (кишечная форма) или при вдыхании загрязненного микробами воздуха (легочная форма).

    Клинические проявления у человека начинаются в течение нескольких часов или 4-7 дней с момента заражения. Основными симптомами являются резкое повышение температуры тела до 39-40 градусов, зудящее плотное пятнышко, которое переходит в язвочку и карбункул.

    «При появлении первых признаков заболевания нельзя заниматься самолечением, а необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение. При своевременном обращении к врачу и проведении специфического лечения заболевание, как правило, заканчивается полным выздоровлением», - подчеркнула Людмила Бюрабекова.

    Спикер также рассказала, какие меры необходимо соблюдать для предупреждения заражения сибирской язвой:

    правила личной гигиены при уходе за скотом и контакте с продуктами животноводства;

    трупы павших животных самостоятельно не утилизировать;

    в случае гибели животных от сибирской язвы туши животных должны сжигаться, а продукты питания, полученные от них уничтожаться;

    о каждом случае заболевания, вынужденного убоя или гибели животных сообщать ветеринарным специалистам, вакцинированных против сибирской язвы животных забивать только через 14 дней после проведенной прививки;

    не приобретать у случайных лиц мясо и другие продукты животного происхождения, не прошедшие специальный ветеринарный контроль и не имеющие соответствующего разрешения на продажу;

    лица, находившиеся в контакте с больными животными или людьми, подлежат активному врачебному наблюдению в течение 2 недель.

    Как сообщалось, до 15 человек увеличилось число заболевших сибирской язвой в Акмолинской области.


    Теги:
    Акмолинская область Безопасность Здравоохранение Сельское хозяйство для BELTA для mail.ru
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