Названы основные проблемы мясоперерабатывающих предприятий Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев озвучил степень обеспеченности страны мясной продукцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доля мясной продукции в общем объеме производства продуктов питания составляет 16%. Функционируют 171 предприятие по переработке мяса. Обеспеченность внутреннего рынка по охлажденному мясу составляет 117%, колбасным изделиям – 61%, мясным консервам – 26%», - сказал Ербол Карашукеев на правчасе в Сенате.

Между тем, по его словам, основными проблемами мясоперерабатывающих предприятий являются отсутствие сырья по доступной цене и недостаточность оборотных средств.

«В целях увеличения поголовья скота и обеспечения доступным сырьем мясоперерабатывающих предприятий действуют запрет на вывоз маточного поголовья с территории Республики Казахстан крупного рогатого скота, овец и коз с установлением квот на вывоз бычков в количестве 60 тысяч голов и баранчиков в количестве 120 тысяч голов. Кроме того, для обеспечения доступным сырьем мясоперерабатывающим предприятиям предоставляются квоты на беспошлинный ввоз замороженного мяса (в рамках ЕАЭС: Россия)», - отметил министр.

Он подчеркнул, что для развития мясной отрасли сохранены все меры государственной поддержки, такие как инвестиционное субсидирование по возмещению части расходов при строительстве и модернизации предприятий, удешевление ставки вознаграждения по кредитам и лизингу, субсидирование племенной работы и повышение продуктивности и качества продукции животноводства.