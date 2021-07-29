Названы основные причины поднятия бетонных плит на трассе Алматы - Хоргос

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На трассе «Алматы-Шелек-Хоргос» в этом году зафиксировано несколько случаев поднятия бетонных плит. Основные причины назвал и.о. директора алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Болатбек Айтбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Болатбек Айтбаев заявил, что в текущем году в летнее время на шести участках произошло поднятие плит - «коробление». Данный участок дороги сдан в эксплуатацию в 2017 году, а в 2019 году там была внедрена платность.

«Вот эти процессы поднятия плит начались только в текущем году. 7-8 июля по этому вопросу была собрана комиссия с участием представителей Научно-исследовательского института, национального центра качества дорожных активов, дирекции платных автомобильных дорог и «КазАвтоЖол». В ходе комиссии были обследованы все участки автодороги - 304 км для определения причин поднятия. Основная причина - это повышенная температура воздуха в районе на тот период времени, а вторая причина - это в ходе строительства в целях экономии бюджетных средств обочины были отсыпаны из инертного материала. Вместе с тем, в процессе содержания необходимо своевременно через каждый определенный период проводить замены температурных швов. На момент обследования температурные швы были в большинстве заполнены мелким инертным материалом, что и не дало плите нужного хода. За счет этого плита упираясь в инертный материал, произошло «коробление», то есть поднятие плит», - объяснил Болатбек Айтбаев.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что на бетонной трассе «Алматы – Шелек - Хоргос» образовались дефекты.

Спикер также рассказал, какие нарушения чаще бывают на бетонной трассе.

«Дороги в Алматинской области из года в год приходят в хорошее состояние, улучшается качество покрытие, ровность. Основным нарушением со стороны водителей является сон за рулем. За счет ровности дороги водитель засыпает. Также мы замечаем очень много фактов превышения скорости», - добавил он.