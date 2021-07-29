+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 16 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Названы основные причины поднятия бетонных плит на трассе Алматы - Хоргос

29 Июля 2021 01:38
Поделиться:
Названы основные причины поднятия бетонных плит на трассе Алматы - Хоргос

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На трассе «Алматы-Шелек-Хоргос» в этом году зафиксировано несколько случаев поднятия бетонных плит. Основные причины назвал и.о. директора алматинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Болатбек Айтбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ношение масок проверяют в автобусах Алматы: несколько человек оштрафовали
Крупнейшую автостоянку на Кок-Тобе сносят в Алматы Дорогу Атырау-Астрахань планируют открыть в конце 2022 года Современные придорожные комплексы появляются на дорогах Казахстана

Болатбек Айтбаев заявил, что в текущем году в летнее время на шести участках произошло поднятие плит - «коробление». Данный участок дороги сдан в эксплуатацию в 2017 году, а в 2019 году там была внедрена платность.

«Вот эти процессы поднятия плит начались только в текущем году. 7-8 июля по этому вопросу была собрана комиссия с участием представителей Научно-исследовательского института, национального центра качества дорожных активов, дирекции платных автомобильных дорог и «КазАвтоЖол». В ходе комиссии были обследованы все участки автодороги - 304 км для определения причин поднятия. Основная причина - это повышенная температура воздуха в районе на тот период времени, а вторая причина - это в ходе строительства в целях экономии бюджетных средств обочины были отсыпаны из инертного материала. Вместе с тем, в процессе содержания необходимо своевременно через каждый определенный период проводить замены температурных швов. На момент обследования температурные швы были в большинстве заполнены мелким инертным материалом, что и не дало плите нужного хода. За счет этого плита упираясь в инертный материал, произошло «коробление», то есть поднятие плит», - объяснил Болатбек Айтбаев.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что на бетонной трассе «Алматы – Шелек - Хоргос» образовались дефекты.

Спикер также рассказал, какие нарушения чаще бывают на бетонной трассе.

«Дороги в Алматинской области из года в год приходят в хорошее состояние, улучшается качество покрытие, ровность. Основным нарушением со стороны водителей является сон за рулем. За счет ровности дороги водитель засыпает. Также мы замечаем очень много фактов превышения скорости», - добавил он.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Транспорт   #Дороги  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Ношение масок проверяют в автобусах Алматы: несколько человек оштрафовали
Крупнейшую автостоянку на Кок-Тобе сносят в Алматы
Дорогу Атырау-Астрахань планируют открыть в конце 2022 года
Современные придорожные комплексы появляются на дорогах Казахстана
Популярное
1 В каком формате начнут обучение казахстанские школьники в сентябре
2 Пойдут ли в школу казахстанские дети и когда начнется их вакцинация
3 Понастроили хибар вдоль дорог - аким СКО о придорожном сервисе
4 Новые кадровые назначения произвели в СКО
5 75 избранных акимов вступили в должность в Карагандинской области
Читайте также
Дорогу Атырау-Астрахань планируют открыть в конце 2022 года
Современные придорожные комплексы появляются на дорогах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив