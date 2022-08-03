Названы основные причины лесных пожаров в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Большая часть лесных пожаров в Павлодарской области произошла из-за грозовых разрядов. Об этом сообщил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Руслан Тулепбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Из 118 возгораний в 81 случае источником огня стали молнии. Такую статистику привел на брифинге в региональной службе коммуникаций Руслан Тулепбаев.
Он также проинформировал, что за прошедшие выходные на территории природного резервата «Ертіс Орманы» зарегистрировали 16 лесных пожаров, в том числе один крупный пожар произошел в Галкинском лесничестве Шалдайского филиала.
«Частые причины лесных пожаров – переходы неконтролируемых степных пожаров из-за несоблюдения населением правил пожарной безопасности, а также при проведении сенокосных работ на прилегающих к лесным массивам территориях», – сказал спикер.
В этом году в пожары затронули 949 га, из которых 160 – покрытая лесом площадь. Ущерб составил 46,1 млн тенге.
Фото: Владимир Бугаев