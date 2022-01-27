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Названы основные недостатки в планировании городского пространства в Казахстане

27 Января 2022 13:39
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Названы основные недостатки в планировании городского пространства в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель совета Ассоциации урбанистов Казахстана Q88 Ерлан Аукенов назвал основные недостатки в планировании городского пространства в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня один из вопросов, который есть, это непродуманность уличного пространства. Улицы и дороги сегодня в Казахстане ориентированы на пропускную способность транспорта. Вместе с этим, во всем мире тренд идет в сторону повышения мобильности горожан. Речь идет о формировании акцента на развитие общественного транспорта и сокращение скоростного режима», - сказал Ерлан Аукенов, выступая на круглом столе по вопросам новых подходов к формированию городского пространства.

Что касается освещенности, по словам эксперта, существуют на сегодня городские зоны, которые не имеют освещения и являются не безопасными.

«Вместе с этим, если в Казахстане мы ориентируемся на приоритет как источников света, то мировой тренд уходит на фокусировку, управление светом, заботу о здоровье и экологии. В Казахстане большинство городов использует не только светодиод, а холодный вместо теплого света. При этом, если мы сравним, то использование именно теплых тонов цвета, это научно-обоснованный подход. Холодный цвет не дает успокоения в вечернее время и как результат сказывается на настроении и здоровье горожан», - пояснил Ерлан Аукенов.

Спикер добавил, что до сих пор существуют подходы по непродуманности озеленения городского пространства.

«Крупные зоны зеленых насаждений не всегда работают функционально и несут только функцию эстетики или физического барьера. Вместе с этим, тренды, которые сегодня задает в мире урбанистика, это уход от шаблонного набора растений в сторону стратегии озеленения городов на десятилетия вперед. Это индивидуальный подбор зеленого фонда для каждого города индивидуально, это еще стандартизация и каталогизация и уход от однолетних в сторону многолетних растений. Городские парки на сегодня урбанизированы и практически потеряли свою основную функцию - быть частичкой природы», - отметил Ерлан Аукенов.

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Автор:

Серик Сабеков

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