Названы лучшие госслужащие в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на своей странице в Facebook поздравила государственных служащих с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые государственные служащие!

В 2013 году Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев утвердил 23 июня – Днем государственного служащего.

С этого момента каждый год мы отмечаем наш профессиональный праздник, который уже стал доброй традицией. В преддверии этого дня Агентством отмечаются особо отличившиеся госслужащие.

Так, за значительный вклад в развитие государственной службы, успешное выполнение заданий особой важности и сложности в текущем году 72 государственных служащих были награждены ведомственной наградой Агентства «Үздік мемлекеттік қызметші».

Также, для развития потенциала и конкурентоспособности работников государственного аппарата третий год подряд проводится конкурс «Лучший государственный служащий года».

В текущем году в конкурсе приняли участие 761 госслужащих со всего Казахстана. По его итогам победителями стали:

– Ернұр Абжахан, заместитель руководителя управления городской мобильности г. Алматы;

– Алмагуль Азаматова, главный специалист отдела занятости и социальных программ Жарминского района ВКО;

– Бауржан Ахметалин, офицер Департамента по чрезвычайным ситуациям по КЧС МВД г. Нур-Султан;

– Берик Досымбеков, главный специалист отдела физической культуры и спорта г. Караганды;

– Алмас Еркибаев, главный специалист-секретарь судебного заседания канцелярии Атбасарского районного суда Администратора судов по Акмолинской области;

– Дидар Ибраев, руководитель аппарата акима Актогайского района;

– Арман Кабылов, руководитель отдела внутренней политики Кобдинского района Актюбинской области;

– Ажар Калиева, главный специалист отдела образования города Капшагай Алматинской области;

– Акжибек Капалбаева, главный специалист управления превенции Департамента Агентства по противодействии коррупции г.Шымкент;

– Ақтөре Талгатұлы, старший офицер управления превенции Департамента Агентства по противодействии коррупции по Туркестанской области.

Сегодня на государственной службе трудятся порядка 89 тысяч человек, из них более 42 тысяч в регионах. Более половины (55,7 %) из всего количества госслужащих это – женщины.

Из года в год увеличивается интерес молодежи к государственной службе. Сегодня в стране свыше 20 тысяч молодых госслужащих, из них более 1500 человек занимают различные руководящие должности.

Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание вопросам привлечения молодежи к государственной службе.

В прошлом году одним из масштабных проектов, реализованных Агентством по поручению Главы государства, стало формирование Президентского молодежного кадрового резерва.

Используемый впервые в Казахстане формат отбора привлек значительную часть молодых граждан из всех регионов страны и за ее пределами. Был создан пул молодых, компетентных и энергичных управленцев.

На сегодняшний день 142 резервистов работают на ответственных участках системы государственной службы и квазигосударственного сектора.

Неотъемлемой частью профессионализации служащих является система подготовки, переподготовки и повышения квалификации служащих.

Ежегодно повышение квалификации и переподготовку проходят порядка 24 тысяч госслужащих.

Повышен качественный состав государственных служащих, улучшились показатели соблюдения принципа меритократии и кадровой стабильности.

Доля государственных служащих с зарубежным образованием по итогам прошлого года выросла на 15 % (составляет 2 790 человек).

Повышение привлекательности госслужбы позволило снизить уровень оттока кадров до 6 % от штатной численности.

В прошлом году по результатам внутренних конкурсов карьерное продвижение получили более 7 тысяч госслужащих, что составляет 55% от общего количества назначенных по итогам внутренних конкурсов.

Работа государственного служащего требует от человека широкого спектра знаний, большой ответственности и выдержки. Нет более почетной профессии, чем служение народу.

Каждый из вас вносит существенный вклад в реализацию государственных программ и масштабных реформ, направленных на развитие страны.

Сейчас, в условиях пандемии Covid-19, на государственных служащих возложена большая ответственность по обеспечению бесперебойной работы всех сфер жизнедеятельности населения. В этот непростой период благодаря вашей ежедневной и слаженной работе обеспечивается полноценное функционирование государственного аппарата.

Я верю, что ваши усилия и впредь будут направлены на развитие казахстанской государственности, обеспечение демократии, экономического развития страны и роста благосостояния народа.

Спасибо вам за работу и преданность избранному делу!

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!»