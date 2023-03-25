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Названы итоги выборов депутатов маслихата ЗКО

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Марта 2023, 00:37
Названы итоги выборов депутатов маслихата ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Итоги выборов в депутаты Западно-Казахстанского областного маслихата, состоявшихся 19 марта 2023 года, озвучили в областной территориальной избирательной комиссии, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Западно-Казахстанской областной территориальной избирательной комиссии, в списки избирателей были включены 442 446 граждан. В голосовании приняли участие 261 672 избирателя, из них по открепительным удостоверениям - 567, вне помещений для голосования - 9 041.

По итогам выборов депутатами Западно-Казахстанского областного маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу №1 - Илемесов Искаир Кафарович, 1964 года рождения, руководитель ТОО «Символ», ЗКО, Жанибекский район, поселок Жанибек;

по избирательному округу №2 - Хасанов Самат Хамзаұлы, 1974 года рождения, глава КХ Ерқожа, Казталовский район, поселок Акпатер;

по избирательному округу №3 - Сагитов Акылбек Темирболатович, 1968 года рождения, глава КХ «Мұқадес», ЗКО, Акжаикский район, село Ақсуат;

по избирательному округу №4 - Сундетов Есен Уразгалиевич, 1976 года рождения, глава КХ «Сундетов», ЗКО, район Бәйтерек, село Янайкино;

по избирательному округу №5 - Идиятов Сержан Серикович, 1976 года рождения, глава КХ «Теректі», Теректинский район, село Теректі;

по избирательному округу №6 - Курманкулов Жасталап Исламбекович, 1966 года рождения, ГКП «АксайЖылукуат», ЗКО, Бурлинский район, город Аксай;

по избирательному округу №7 - Нурмуханов Ганимат Хайыржанович, 1970 года рождения, глава КХ «Жібек Жолы», ЗКО, Сырымский район, поселок Жымпиты;

по избирательному округу №8 - Баяхов Алиби Науханович, 1965 года рождения, ректор КАЗУИиТС, ЗКО, город Уральск;

по избирательному округу №9 - Сергалиев Нурлан Хабибуллович, 1969 года рождения, ректор ЗКУ им М. Утемисова, ЗКО, город Уральск;

по избирательному округу №10 - Бисенов Азамат Гимранович, 1987 года рождения, вице-президент АО «Уральскагрореммаш», ЗКО, город Уральск;

по избирательному округу №11 - Габдуалиев Мереке Тлекович, 1981 года рождения, адвокат Западно-Казахстанской областной коллегии адвокатов, ЗКО, город Уральск;

по избирательному округу №12 - Тлемисов Турарбек Тлемисович, 1972 года рождения, предприниматель, ЗКО, город Уральск;

по избирательному округу №13 - Каженов Марат Жаулыбаевич, 1971 года рождения, директор ИП «TARAL», ЗКО, город Уральск;

по избирательному округу №14 - Крылов Валерий Юрьевич, 1966 года рождения, директор ТОО «Уральская торгово-промышленная компания», ЗКО, город Уральск;

по избирательному округу №15 - Бралов Руслан Нурланович, 1991 года рождения, заместитель директора городской поликлиники №1, ЗКО, город Уральск.

В облизбиркоме также назвали число голосов, поданных за каждую политическую партию:

1. Партия «Amanat» - 141 964 или 55,3% голосов;

2. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» - 33 398 или 13,0% голосов;

3. Партия «Respublica» - 8 722 или 3,4% голосов;

4. Народная партия Казахстана - 18 648 или 7,3% голосов;

5. Казахстанская партия зеленых «Байтақ» - 7 185 или 2,8% голосов;

6. Демократическая партия Казахстана «Ақ Жол» - 33 665 или 13,1% голосов.

13 364 избирателя проголосовали против всех.

Для политических партий, получивших 5 и более процентов, мандаты распределились следующим образом:

Партия «Амаnat» – 10.

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» – 2.

Народная партия Казахстана – 1.

Демократическая партия Казахстана «Aқ жол» – 2.

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