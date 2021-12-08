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Названы имена талантливой молодежи – обладателей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»

8 Декабря 2021 12:48
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Названы имена талантливой молодежи – обладателей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня стали известны имена талантливой молодежи – обладателей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По направлению «Культура» обладателями гранта стали:

Токсанбаев Саят Турсынович - сотрудник Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Инженерный центр управления материально-технического обеспечения»;

Әкім Думан Нұрлыбекұлы - преподаватель колледжа республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств»;

Каливошкина Дарья Владимировна - сотрудник областного историко-краеведческого музея города Семей;

Жубаныш Руслан Жанбырбайұлы - специалист акционерного общества «Международное информационное агентство «Казинформ»;

Нұрланқызы Азиза - ученица школы–гимназии имени М.Абдыкаликова села Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области.

По направлению «Наука» грант выиграли:

Смаилов Кенжегали Маманович - младший научный сотрудник акционерного общества «Институт металлургии и обогащения» при некоммерческом акционерном обществе «Satbayev University»;

Машуров Фарух Аркинович - старший преподаватель университета имени Сулеймана Демиреля;

Оразбек Арсен Аленулы - студент 3 курса автономной организации образования «Nazarbayev University»;

Ивлев Антон Александрович - программист товарищества с ограниченной ответственностью «1С-РЕЙТИНГ»;

Дәулешияр Бақытәлі - учитель физики средней школы имени Асета Бейсеуова Жамбылского района Алматинской области;

Пірманова Күнсұлу Қамбарбекқызы - младший научный сотрудник отдела прикладной лингвистики Института языкознания имени А. Байтурсынова Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Обладателями гранта по направлению «Информационные технологии» стали:

Жакажанова Гаухар Серахметовна - магистр автономной организации образования «Nazarbayev University»;

Муса Акбота Жанатовна - учредитель товарищества с ограниченной ответственностью «BilimBer»;

Шихов Рузи Турсунмуратович - врач-эпидемиолог государственного коммунального предприятия «Многопрофильная больница города Жезказган»;

Ермек Маргулан Муратович - менеджер по продуктам «Essentail Technologies LLC» ;

Жанұзақ Нұрболат Бауржанұлы - студент 4 курса университета KAZGUU имени М.С. Нарикбаева.

По направлению «Бизнес» грант выиграли:

Бейсенов Эздар Серикович - студент 2 курса государственного коммунального казенного предприятия «Костанайский политехнический колледж»;

Ибраев Алишер Серикболович - юрист товарищества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Дикан»;

Наумова Динара Рустамовна - мотивационный спикер, руководитель социального проекта;

Дүйсени Жасулан Муратович - индивидуальный предприниматель «DUISENI»;

Рзаев Азиз Хожагаевич - индивидуальный предприниматель «Хожагаевич»;

Кажимова Айдана Жаскайратовна - преподаватель Западно-Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем;

Тынышбек Алиаскар Сайранұлы - студент 2 курса «Turan University», цифровой маркетолог в агентстве «Endorphin»;

Ким Вячеслав Владимирович - директор товарищества с ограниченной ответственностью «Kim Labs»;

Қалдыбай Рухия Бердібекқызы - директор общественного фонда «Мәңгілік ел Мангистау».

По направлению «Медиа» обладателями гранта стали:

Намурадин Айсана Канатовна - учитель школы-лицея №123 имени Т. Жургенова Жалагашского района Кызылординской области;

Савицкий Юлиан Демьянович - директор продюсерского центра «Akmola media»;

Алиева Жансая Айсауытовна - редактор общества с ограниченной ответственностью «Симметрия»;

Өмірбеков Нұрсәт Өміржанұлы - ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы;

Айдарханов Алигазы Мирхатович руководитель центра онлайн образования «Hi School».

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#Президент Казахстана   #Молодежь   #30 лет Независимости  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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