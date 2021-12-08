Названы имена талантливой молодежи – обладателей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня стали известны имена талантливой молодежи – обладателей гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По направлению «Культура» обладателями гранта стали:
Токсанбаев Саят Турсынович - сотрудник Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Инженерный центр управления материально-технического обеспечения»;
Әкім Думан Нұрлыбекұлы - преподаватель колледжа республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств»;
Каливошкина Дарья Владимировна - сотрудник областного историко-краеведческого музея города Семей;
Жубаныш Руслан Жанбырбайұлы - специалист акционерного общества «Международное информационное агентство «Казинформ»;
Нұрланқызы Азиза - ученица школы–гимназии имени М.Абдыкаликова села Акшукур Тупкараганского района Мангистауской области.
По направлению «Наука» грант выиграли:
Смаилов Кенжегали Маманович - младший научный сотрудник акционерного общества «Институт металлургии и обогащения» при некоммерческом акционерном обществе «Satbayev University»;
Машуров Фарух Аркинович - старший преподаватель университета имени Сулеймана Демиреля;
Оразбек Арсен Аленулы - студент 3 курса автономной организации образования «Nazarbayev University»;
Ивлев Антон Александрович - программист товарищества с ограниченной ответственностью «1С-РЕЙТИНГ»;
Дәулешияр Бақытәлі - учитель физики средней школы имени Асета Бейсеуова Жамбылского района Алматинской области;
Пірманова Күнсұлу Қамбарбекқызы - младший научный сотрудник отдела прикладной лингвистики Института языкознания имени А. Байтурсынова Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Обладателями гранта по направлению «Информационные технологии» стали:
Жакажанова Гаухар Серахметовна - магистр автономной организации образования «Nazarbayev University»;
Муса Акбота Жанатовна - учредитель товарищества с ограниченной ответственностью «BilimBer»;
Шихов Рузи Турсунмуратович - врач-эпидемиолог государственного коммунального предприятия «Многопрофильная больница города Жезказган»;
Ермек Маргулан Муратович - менеджер по продуктам «Essentail Technologies LLC» ;
Жанұзақ Нұрболат Бауржанұлы - студент 4 курса университета KAZGUU имени М.С. Нарикбаева.
По направлению «Бизнес» грант выиграли:
Бейсенов Эздар Серикович - студент 2 курса государственного коммунального казенного предприятия «Костанайский политехнический колледж»;
Ибраев Алишер Серикболович - юрист товарищества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Дикан»;
Наумова Динара Рустамовна - мотивационный спикер, руководитель социального проекта;
Дүйсени Жасулан Муратович - индивидуальный предприниматель «DUISENI»;
Рзаев Азиз Хожагаевич - индивидуальный предприниматель «Хожагаевич»;
Кажимова Айдана Жаскайратовна - преподаватель Западно-Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем;
Тынышбек Алиаскар Сайранұлы - студент 2 курса «Turan University», цифровой маркетолог в агентстве «Endorphin»;
Ким Вячеслав Владимирович - директор товарищества с ограниченной ответственностью «Kim Labs»;
Қалдыбай Рухия Бердібекқызы - директор общественного фонда «Мәңгілік ел Мангистау».
По направлению «Медиа» обладателями гранта стали:
Намурадин Айсана Канатовна - учитель школы-лицея №123 имени Т. Жургенова Жалагашского района Кызылординской области;
Савицкий Юлиан Демьянович - директор продюсерского центра «Akmola media»;
Алиева Жансая Айсауытовна - редактор общества с ограниченной ответственностью «Симметрия»;
Өмірбеков Нұрсәт Өміржанұлы - ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы;
Айдарханов Алигазы Мирхатович руководитель центра онлайн образования «Hi School».
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