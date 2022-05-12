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Названы имена личных фотографов Президента Казахстана
12 Мая 2022 13:12

Названы имена личных фотографов Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Акорды представила сотрудников фотослужбы Президента Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«По просьбам журналистов и пользователей социальных сетей представляем профессионалов, которые создают для вас фото- и видеоконтент», – отметили в пресс-службе.

Личному фотографу Президента Аману Дюсенбаеву 34 года. Он на протяжении 15 лет сотрудничает с Касым-Жомартом Токаевым.

Второму фотографу – Гани Умирбекову – тоже 34 года, он около трех лет работает в пресс-службе Главы государства.

«За видео для социальных сетей отвечает мобилограф Габиден Курышбеков, ему 28 лет, он недавно стал частью нашей команды», – заключили в пресс-службе.

Ранее пользователи соцсетей неоднократно подчеркивали и хвалили работу фотослужбы Президента Казахстана. В частности, посты Акорды в Telegram и Facebook.


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