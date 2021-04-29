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    17:01, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Названы главные предрассудки казахстанцев против вакцинации

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Общественного фонда «КАМЕДА» Махаббат Еспенова назвала главные предрассудки, из-за которых казахстанцы чаще всего боятся вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первое: говорят, что вакцина была опробована на старом штамме коронавируса, а сейчас он мутировал. Второй вопрос – мы не знаем тот отдаленный эффект, который будет потом, если мы сейчас провакцинируемся, то что с нами будет через три-четыре года. В последнее время люди приходят и спрашивают – а там вакцину не заменили, а то говорят, что ее продают, а нам непонятно что заливают», - отметила Махаббат Еспенова, озвучивая результаты исследования в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

    Все эти предрассудки были развеяны специалистами в ходе обсуждений.

    Ранее председатель правления АО «Национальный научный медицинский центр», доктор медицинских наук Абай Байгенжин отметил безопасность и высокую эффективность вакцин, которыми могут привиться казахстанцы.

    «Мы выезжали в Москву, где посетили Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, которым руководит профессор Гинцбург. В течение двух дней нам показали всю цепочку и механизм разработки вакцины «Спутник V». Мы убедились, что эта вакцина является одной из самых успешных разработок, которые закладывались еще в советское время. Мы не понаслышке знаем, какая коварная болезнь коронавирус. Сегодня альтернативы вакцинации нет», - подчеркнул доктор медицинских наук.

    Он также заверил, что вакцина не может вызывать заболеваемость опасным вирусом, поскольку не является живой, о чем наглядно говорят клинические испытания.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество
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