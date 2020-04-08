Названы цены НПЗ на горючее для фермеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством энергетики с 1 апреля установлена среднерыночная цена с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) – 174 тыс. тенге/тонна или 144 тенге/литр. Об этом на онлайн пресс-конференции заявил первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В рамках исполнения поручения Главы государства, Министерством энергетики с 1 апреля установлена среднерыночная цена с нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) – 174 тыс. тенге/тонна или 144 тенге/литр. С учетом средних расходов операторов цены для сельхозтоваропроизводителей на апрель по республике составляют 165 тенге/литр, что дешевле на 13-15 % от рыночной стоимости», - пояснил первый вице-министр сельского хозяйства.

Отметим, по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева выделено дополнительно 100 млрд. тенге на проведение весенне-полевых работ в рамках программы «Экономика простых вещей».

«Конечная ставка вознаграждения с учетом субсидирования составит для заемщиков 6% годовых. Фермеру не обязательно гасить кредит в конце года, а можно дождаться комфортной цены на продукцию и можно погасить кредит в начале - середине года. Это позволит обеспечить фермеров оборотными средствами на закуп семян, удобрений, средств защиты растений», - подчеркнул Айдарбек Сапаров.