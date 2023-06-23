Названы 75 участков дорог, где чаще всего происходят ДТП в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские стражи порядка провели анализ и определили основные причины ухудшения аварийности на дорогах региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ДП Акмолинской области, в регионе увеличивается число аварий с потерпевшими при выезде автомобиля на встречную полосу. И здесь, как считают стражи порядка, несколько причин.

«В большинстве случаев это происходит из-за самонадеянности и халатности водителей. Автолюбители сознательно рискуют, чтобы пойти на обгон даже в опасной ситуации. Другая причина аварийности – потеря концентрации, переутомление и, как следствие, засыпание за рулем транспортного средства. Все чаще регистрируются случаи, когда машина выезжала на встречную полосу из-за уснувшего водителя», - поделились в ведомстве.

В ходе анализа были выявлены 75 наиболее опасных участков дорог региона, на которых за пять лет произошло 290 ДТП. При этом 54 человека погибли и 519 получили различные травмы. Причинами ДТП стали несоблюдение дисциплины – 66 фактов, наезд на препятствие – 56 фактов, выезд на полосу встречного движения – 42 факта, опрокидывание – 30 фактов и т.п.

Совместно с медиками скорой помощи акмолинские полицейские провели рейд, в ходе которого они проверяли водителей на утомление, которое проявляется в нарушении артериального давления, пульса, сатурации.

«К примеру, 50-летний водитель грузовой автомашины марки «КамАЗ», который следовал с грузом леса из Костаная в Павлодар, по его словам, находился в пути с раннего утра с часовым перерывом на отдых. Медработники заметили у водителя повышенное артериальное давление, дали выпить лекарства, а после стабилизации давления его попросили отдохнуть и уже с утра выезжать в путь», - добавили в ведомстве.

Акмолинские полицейские призывают всех водителей не допускать управления в утомленном состоянии, соблюдать ПДД и не совершать опасных маневров.