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Названо место Головкина в рейтинге P4P по версии TBRB

5 Ноября 2020 19:19
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Названо место Головкина в рейтинге P4P по версии TBRB

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Транснационального совета по боксерским рейтингам (TBRB) представил обновленный список лучших боксеров вне зависимости от весовой категории, сообщает Sports.kz.

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По сравнению с октябрьским табелем о рангах в рейтинге произошло одно изменение: мексиканец Сауль «Канело» Альварес уступил пальму первенства японскому боксеру Наое Иноуэ. Представитель Казахстана Геннадий Головкин по-прежнему занимает 6-е место.

Рейтинг боксеров P4P от TBRB на ноябрь 2020 года:
1. Наоя Иноуэ 20-0-0 (17 KO);
2. Сауль Альварес 53-1-2 (36 KO);
3. Теренс Кроуфорд 36-0-0 (27 KO);
4. Александр Усик 18-0-0 (13 KO);
5. Тайсон Фьюри 30-0-1 (21 КО);
6. Геннадий Головкин 40-1-1 (35 KO);
7. Теофимо Лопес 16-0-0 (12 KO);
8. Хуан Франсиско Эстрада 41-3-0 (28 KO);
9. Эррол Спенс-младший 26-0-0 (21 KO);
10. Василий Ломаченко 14-2-0 (10 KO).


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#Спорт   #Головкин  
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