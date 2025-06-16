Названо место Елены Рыбакиной в мировом рейтинге WTA после сенсации в Лондоне
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга спортсменок по итогам турнира в Лондоне (Великобритания), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Лидерство в рейтинге одиночного разряда сохранила за собой белоруска Арина Соболенко, которая по-прежнему опережает занимающую вторую строчку Кори Гауфф из США. Замыкает топ-3 другая американка Джессика Пегула.
Сильнейшая из представительниц Казахстана Елена Рыбакина осталась на 11-м месте. В четвертьфинале турнира в Лондоне она сенсационно уступила немке Татьяне Марии в двух сетах — 4:6, 6:7.
Другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева также не изменила позиций, расположившись на 27-й строчке.
Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева потерпели поражение в четвертьфинале турнира Queen’s Club Championships в Лондоне (Великобритания) в парном разряде.