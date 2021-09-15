Названо количество погибшего скота в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество погибшего скота назвал заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов в ходе брифинга Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам замакима, в регионе от последствий засухи погибло 1 163 головы скота.

«По статистическим данным, на 1 августа текущего года в области было 629 336 голов скота. В унифицированной базе данных по сельскому хозяйству зарегистрированное поголовье скота – 639 493. Было запланировано заготовить 77 тысяч тонн кормов. В Мангистауский, Бейнеуский, Каракиинский, Тупкараганский, Мунайлинский районы было доставлено 41 470 тонн кормов. В зимние месяцы планируем привезти 35 530 тонн сена, 25 530 тонн сена будет привезено из других областей. На территории области будет заготовлено 10 тысяч тонн сена. В середине года на закуп кормов было выделено 204 миллиона тенге. В том числе, 150 миллионов тенге израсходовано на доставку сена из других областей. Килограмм сена продавался по 55 тенге. В зимние месяцы, при поддержке Правительства, планируется затратить на приобретение кормов 5,3 миллиарда тенге. В настоящее время выделено 1,4 миллиарда тенге. На закуп фуражного зерна выделен 1 миллиард тенге. Деньги будут распределены по районам с учетом поголовья скота», – сказал Г.Ниязов.

По его словам, в настоящее время ведется работа по доставке кормов из Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей. Для перевозки кормов компания «Казахстан темир жолы» предоставила Мангыстауской области скидку в 75%.

«Некоторые говорят, что в нашей области погибло 5 тысяч голов скота. В апреле при каждом селе были устроены биотермические ямы, в них захоронено 1 163 головы павшего скота. Из 1 163 голов зарегистрированы только 194 головы. У остальных погибших животных владельцев нет, неизвестно, кто их владельцы. По поводу гибели скота поступили обращения только от семи граждан», – сказал заместитель акима области.