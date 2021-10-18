Названо имя героя, в одиночку потушившего пожар после взрыва газа в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Неизвестно, что произошло бы в тот трагический день - 12 октября, когда в микроайоне Коктем города Кокшетау прогремел взрыв газовоздушной смеси, если бы одним из жильцов дома не оказался спасатель Жаркын Шаяхимов. О том, как в одиночку мужчина ликвидировал пожар, и о причинах его возникновения рассказали в пресс-службе ДЧС региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Когда 12 октября в Кокшетау, по адресу мкр-н Коктем, 5а, в квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси, проживающий в этом доме сотрудник ДЧС Акмолинской области Жаркын Шаяхимов как раз возвращался домой.

«Как только он вошел домой, не успев снять плащ, услышал, как прогремел сильный взрыв, был грохот. 18-летняя дочь Асем крикнула отцу о том, что взорвался газ, и позвонила в «101». Жаркын Куандыкович сразу же перекрыл стояк у себя в квартире, позвонил в 101 и вызвал пожарных. Затем, схватив ведро, набрал воды, спустился этажом ниже, экстренно организовал эвакуацию людей, в первую очередь женщин и детей. После этого, забежав в горящую квартиру, самостоятельно приступил к тушению пожара», - рассказали в ведомстве.

Тем временем на кухне открытым пламенем горела кухонная мебель, шторы на окнах. Жаркын Шаяхимов пытался потушить огонь водой из баклажек, которые приносили соседи. Однако быстро тушить пожар ему не удавалось. Спасатель открыл нижний шкафчик, где обнаружил газовый баллон. Отсоединив редуктор баллона, он вынес его в подъезд и передал через соседей на безопасное расстояние от очага возгорания, а сам вернулся тушить пожар. Как было установлено, источником горения являлся газ, поступающий централизованно.

«Поняв, что не удается погасить огонь, вышел в подъезд. Посадил на плечо соседа, работающего в миграционной службе, вдвоем отключили кран газа в подъезде. Войдя обратно в квартиру, продолжил тушение, открыл верхний шкафчик и перекрыл кран газа на стояке внутри квартиры. После того, как перекрыл газ, еще несколько раз залил водой, в результате чего удалось погасить пламя и потушить пожар полностью. После ликвидации сообщил на «101», по прибытии руководства доложил об обстановке. Так как в доме только дали газ (дом пять дней не имел газоснабжения), больше всего переживал, что, возможно, в других квартирах также накопился газ, что представляло угрозу взрыва всего дома», – рассказал сам Жаркын Куандыкович.

Жаркын Шаяхимов в органах работает с 3 апреля 2000 года. Начинал службу в прокуратуре, где проработал до сентября 2005 года. Затем с осени этого же года продолжил службу в органах гражданской защиты, в должности оперативного дежурного ДСПТ ГУ «СПиАСР» ДЧС Акмолинской области с 30 апреля 2020 года и по настоящее время. Женат, воспитывает четырех дочерей.

Как добавили спасатели, Жаркын Куандыкович более 17 лет является почетным кадровым донором крови.

Напомним, 12 октября в пятиэтажном жилом доме в микрорайоне Коктем, в квартире на втором этаже произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате были разрушены стены из гипсокартона между двумя смежными квартирами и балкон. Хозяйка квартиры была госпитализирована с ожогами 20% тела.