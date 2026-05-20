Названо главное отличие LRT в Астане от линии легкорельсового транспорта в Алматы

По словам руководителя управления организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы Ержана Диханбаева, в отличие от Астаны, в Алматы решено проложить линию LRT по земле без строительства эстакад.

— Изначально проект в Алматы был задуман так, что линия LRT будет проходить по земле, так как по улице Толе би есть действующий коридор бывшей трамвайной линии — город сохранил прежние трамвайные пути. Если бы их демонтировали, то было бы сложнее обратно забирать автомобильные полосы под общественный транспорт. Автомобилистам не нравится, когда у них отнимают полосу, но сейчас такой проблемы нет. По всей видимости, предшественники тоже планировали LRT наземный. Еще одна причина, что наземный вид выбрали — это дешевле, чем эстакадная инфраструктура, — сказал Ержан Диханбаев на брифинге в РСК Алматы.

В тоже время он добавил, что у города есть планы по реализации эстакадного линейного транспорта как в Астане, но сроки его реализации и детали пока неизвестны.

Примечательно, что выделенная полоса на улице Толе би в Алматы для трамваев предназначалась лишь частично, на большей части своего маршрута они вынуждены были делить проезжую часть с автомобилями. Глава управления заверил, что в случае с LRT такой практики не будет.

— Данный вопрос прорабатывается. Если будем линейный транспорт прокладывать, то надобности в автобусной полосе по Толе би не будет, отдадим ее под легковые машины, — сказал Ержан Диханбаев на брифинге.

Еще одна часть маршрута будущего LRT в Алматы пройдет по проспекту Абылай хана, где имеются троллейбусные линии.

— Для совместного движения троллейбусов и LRT мы рассматриваем вариант сделать Абылай хана односторонней. В 2017 году было много введено одностороннего движения, и оно показало свою эффективность, работу планируем продолжить, постараемся сделать много одностороннего движения, — сказал глава управления.

По словам Ержана Диханбаева, проект LRT на данный момент находится на госэкспертизе, выход ожидается в июле 2026 года. Пока ведутся подготовительные работы — демонтаж, подготовка площадки, усиление сетей. Активная фаза строительства LRT начнется после выхода проекта со стадии экспертизы.

Напомним, первая линия LRT в Алматы по протяженности составит 18 километров. Маршрут пройдет по улицам Абылай хана, Толе би, Бауыржана Момышулы через спортивный комплекс Almaty Arena до индустриальной зоны города.



