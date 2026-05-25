    Названия компаний, похожие на госорганы, запретят в Казахстане

    Министр юстиции Казахстана внес изменения в правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно новым требованиям, при регистрации юридических лиц, не относящихся к государственным органам, государственным учреждениям и субъектам квазигосударственного сектора, запрещается использовать в наименовании официальные названия государственных органов, государственных учреждений и организаций квазигосударственного сектора.

    Кроме того, под запрет попадают сокращенные наименования, аббревиатуры, производные слова и другие обозначения, которые могут вызывать ассоциации или быть сходными до степени смешения с названиями государственных структур.

    Изменения утверждены приказом министра юстиции от 13 мая 2026 года и вступят в силу с 3 июня 2026 года.

    Ранее Минюсту Казахстана расширили функции. 

