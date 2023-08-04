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Названия двух сел поменяют в Туркестанской области

Автор:  
Серик Сабеков
4 Августа 2023, 21:00
Названия двух сел поменяют в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области появятся села Сіргелі и Аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переименовать село Чичерино в сельском округе Кабланбек Сарыагашского района в село Сіргелі; село 40 лет КазССР в сельском округе Мактаарал Мактааральского района в село Аль-Фараби», - говорится в постановлении акима Туркестанской области, опубликованном на портале Открытые НПА.

Отмечено, что переименование названных сел осуществляется с учетом мнения местного населения.

Постановление акимата Туркестанской области и решение Туркестанского областного маслихата вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Документ будет находиться на публичном обсуждении до 18 августа.


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