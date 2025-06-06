Названы возможные причины появления неопознанных объектов над Казахстаном

Новые сообщения поступают также из Карагандинской и Акмолинской областей.

Пользователи высказывают свои предположения о природе загадочных огней.

- В ночь с 5 на 6 июня жители Центрального и Северного Казахстана, включая Астану, Караганду, Павлодар и Костанай, наблюдали в небе яркое световое явление. По предварительным оценкам, речь идёт о входе в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите, - говорится в комментарии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Согласно данным международных организаций, отслеживающих перемещения космического мусора, в этот промежуток времени действительно зарегистрированы три события, каждое из которых потенциально могло вызвать наблюдаемый эффект:

1. Разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E

* Время входа: 5 июня около 22:40 по времени Астаны

* Объект: Ступень ракеты Zhuque-2 Enhanced, запущенной 17 мая компанией LandSpace

* Особенности: Используется экологичное топливо (жидкий метан и кислород), предполагается масштабное свечение при сгорании

Этот объект наиболее точно совпадает по времени и визуальному описанию с тем, что наблюдали казахстанцы

2. Спутник STARLINK-1631 (SpaceX)

* Время входа: 6 июня в 03:41 по времени Алматы

* Плановый сход с орбиты одного из старых спутников

3. Разгонный блок японской ракеты H-2A R/B

* Время входа: 6 июня в 00:36 по времени Алматы

* Объект находился в режиме пассивного схода

- На данный момент отсутствуют подтверждённые данные о падении каких-либо фрагментов на территории Республики Казахстан или о нанесении ущерба. Как правило подобные объекты полностью сгорают в атмосфере (падение крупных объектов на территории Казахстана маловероятно), а само явление представляет собой зрелищный, но безопасный процесс. Мы призываем граждан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники, - говорится в сообщении Минцифры.

Министерство обороны РК также сделало заявление по поводу неопознанных объектов в небе.

По данным ведомства, фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет.