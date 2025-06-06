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    23:41, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Названы возможные причины появления неопознанных объектов над Казахстаном

     Жители Астаны и нескольких областей стали свидетелями необычного явления — в небе пронеслись несколько светящихся объектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Названы возможные причины появления неопознанных объектов над Казахстаном
    Фото: скрин с видео

    Новые сообщения поступают также из Карагандинской и Акмолинской областей.

    Пользователи высказывают свои предположения о природе загадочных огней.

    - В ночь с 5 на 6 июня жители Центрального и Северного Казахстана, включая Астану, Караганду, Павлодар и Костанай, наблюдали в небе яркое световое явление. По предварительным оценкам, речь идёт о входе в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите, - говорится в комментарии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Согласно данным международных организаций, отслеживающих перемещения космического мусора, в этот промежуток времени действительно зарегистрированы три события, каждое из которых потенциально могло вызвать наблюдаемый эффект:

    1. Разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E

    * Время входа: 5 июня около 22:40 по времени Астаны

    * Объект: Ступень ракеты Zhuque-2 Enhanced, запущенной 17 мая компанией LandSpace

    * Особенности: Используется экологичное топливо (жидкий метан и кислород), предполагается масштабное свечение при сгорании

    Этот объект наиболее точно совпадает по времени и визуальному описанию с тем, что наблюдали казахстанцы

    2. Спутник STARLINK-1631 (SpaceX)

    * Время входа: 6 июня в 03:41 по времени Алматы

    * Плановый сход с орбиты одного из старых спутников

    3. Разгонный блок японской ракеты H-2A R/B

    * Время входа: 6 июня в 00:36 по времени Алматы

    * Объект находился в режиме пассивного схода

    - На данный момент отсутствуют подтверждённые данные о падении каких-либо фрагментов на территории Республики Казахстан или о нанесении ущерба. Как правило подобные объекты полностью сгорают в атмосфере (падение крупных объектов на территории Казахстана маловероятно), а само явление представляет собой зрелищный, но безопасный процесс. Мы призываем граждан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники, - говорится в сообщении Минцифры.

    Министерство обороны РК также сделало заявление по поводу неопознанных объектов в небе.

    По данным ведомства, фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет.

    Теги:
    МЦРИАП Регионы Астана Видео Происшествия
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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