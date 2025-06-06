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    23:14, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Неопознанные объекты над Астаной – Минобороны выступило с заявлением

    Министерство обороны РК сделало заявление по поводу неопознанных объектов в небе, которые сегодня наблюдали жители Астаны. Об этом передает агентство Kazinform.

    Неопознанные объекты над Астаной
    Фото: скрин с видео

    - В связи с распространяющейся информацией о появлении неопознанных объектов в небе сообщаем, фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет. Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности. Просим граждан сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Компетентные органы изучают данное явление и предоставят разъяснения, - говорится в заявлении Минобороны.

    Пользователи соцсетей отмечают, что пролет неоопознанных объектов был виден не только в Астане, но и в соседних со столицей областях.

    Теги:
    Минобороны РК Астана Видео Происшествия
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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