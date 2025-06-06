Неопознанные объекты над Астаной – Минобороны выступило с заявлением

- В связи с распространяющейся информацией о появлении неопознанных объектов в небе сообщаем, фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет. Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности. Просим граждан сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Компетентные органы изучают данное явление и предоставят разъяснения, - говорится в заявлении Минобороны.