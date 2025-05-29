Названы три ключевых направления развития лизинга в Казахстане

Выступая на конференции «Казлизинг — 2025» в Астане, она отметила, что растущая роль лизинга требует совершенствования регулирования и системного решения накопившихся вопросов. Она обозначила три направления для развития.

Первое — расширение участия частных лизинговых компаний в реализации государственных программ поддержки. Сейчас 93% объема лизинга обеспечивают институты развития — Фонд развития промышленности и КазАгроФинанс — за счет льготного бюджетного финансирования. В то же время существующие программы, такие как Концепция развития обрабатывающей промышленности (2023–2029) и Концепция развития АПК (2021–2030), не предусматривают участия частных игроков.

— Широкое вовлечение частных лизинговых компаний в программы господдержки будет способствовать формированию конкурентной среды и расширению охвата лизинговых услуг среди предпринимателей, — подчеркнула глава агентства.

Второе направление — развитие инфраструктуры регулирования и статистики. Необходимо внедрить единую систему отчетности, выработать единые стандарты деятельности, а также создать структурированную информационную базу.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Также особое внимание предлагается уделить корпоративному управлению и взаимодействию с клиентами.

— Такие меры будут укреплять доверие со стороны инвесторов, а также создадут современную, прозрачную архитектуру регулирования лизинговой отрасли, — отметила Мадина Абылкасымова.

Третье направление — удешевление и расширение доступа к фондированию для частных лизинговых компаний. Сегодня они в основном привлекают средства через кредиты банков второго уровня, что увеличивает стоимость услуг для конечного потребителя.

Решением может стать создание специализированной апексной организации, которая будет привлекать средства от институциональных инвесторов и перераспределять их между лизинговыми компаниями. Такая модель уже работает в секторе сельских кредитных товариществ.

— Создание апекса позволило бы лизинговым компаниям привлекать ресурсы международных финансовых институтов и банков через выпуск долговых инструментов, что существенно расширило бы доступ к современным формам финансирования, — сказала М. Абылкасымова.

Также предлагается рассмотреть меры по улучшению доступа частных лизингодателей к государственному фондированию и участию в госпрограммах, включая инициативу фонда «Байтерек» и Министерства нацэкономики.

Как лизинг помогает бизнесу в Казахстане развиваться без залогов и кредитов — читайте в нашем материале.