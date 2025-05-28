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    17:28, 28 Май 2025 | GMT +5

    Как лизинг помогает бизнесу в Казахстане развиваться без залогов и кредитов

    Финансовый лизинг становится все более значимым для развития малого и среднего бизнеса в Казахстане, об этом заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на конференции «Казлизинг — 2025» в Астане, передает агентство Kazinform.

    ауыл шаруашылығы, несие, лизинг
    Коллаж: Kazinform/Gov.kz/Freepik

    — Финансовый лизинг сегодня уже занимает важную роль в развитии малого и среднего бизнеса. Предпринимателям предлагается очень удобный механизм долгосрочного пользования имуществом без необходимости предоставления дополнительного залога, — отметила Абылкасымова.

    По ее словам, лизинг становится востребованной альтернативой банковскому кредитованию: графики платежей по нему более гибкие, а условия договоров унифицированные. Это особенно важно в условиях, когда для получения банковского займа часто требуется предоставление имущества в залог.

    Правовая основа финансового лизинга закреплена в законе «О финансовом лизинге» (принят в 2000 году) и Гражданском кодексе. Эти документы регулируют ключевые параметры сделок, обязанности сторон и механизмы защиты прав лизингополучателей.

    — Сегодня лизингополучателями могут выступать только юридические лица и индивидуальные предприниматели, — подчеркнула Мадина Абылкасымова.

    В рамках конференции был подписан меморандум о создании Лизинговой ассоциации Казахстана.

    Теги:
    Малый и средний бизнес Экономика Лизинг
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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