Как лизинг помогает бизнесу в Казахстане развиваться без залогов и кредитов

— Финансовый лизинг сегодня уже занимает важную роль в развитии малого и среднего бизнеса. Предпринимателям предлагается очень удобный механизм долгосрочного пользования имуществом без необходимости предоставления дополнительного залога, — отметила Абылкасымова.

По ее словам, лизинг становится востребованной альтернативой банковскому кредитованию: графики платежей по нему более гибкие, а условия договоров унифицированные. Это особенно важно в условиях, когда для получения банковского займа часто требуется предоставление имущества в залог.

Правовая основа финансового лизинга закреплена в законе «О финансовом лизинге» (принят в 2000 году) и Гражданском кодексе. Эти документы регулируют ключевые параметры сделок, обязанности сторон и механизмы защиты прав лизингополучателей.

— Сегодня лизингополучателями могут выступать только юридические лица и индивидуальные предприниматели, — подчеркнула Мадина Абылкасымова.

В рамках конференции был подписан меморандум о создании Лизинговой ассоциации Казахстана.