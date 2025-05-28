В Казахстане появилась лизинговая ассоциация
Меморандум о ее создании был подписан сегодня в Астане в рамках первой конференции «Казлизинг — 2025: перспективы развития лизинга в Казахстане как источника финансирования промышленности и предпринимательства», передает корреспондент Kazinform.
К меморандуму присоединились руководители компаний отрасли: АО «Кәсіпкерлікті дамыту», АО «Қазмектеп», ТОО «Астана-Моторс финанс», АО «Капитал лизинг групп», АО «Форта лизинг», АО «Халык лизинг», ТОО «Allur Finance».
В работе конференции приняли участие вице-министр национальной экономики Арман Касенов, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, первый заместитель председателя правления холдинга «Байтерек» Нурболат Айдапкелов, а также представители лизинговых компаний и профильные специалисты со всех регионов страны.
Участники обсудили перспективы развития лизингового сектора, включая вопросы фондирования и расширения доступа к лизингу для бизнеса.
Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривается возможность разрешить гражданам приобретать жилье и автомобили в лизинг.