В Казахстане появилась лизинговая ассоциация

К меморандуму присоединились руководители компаний отрасли: АО «Кәсіпкерлікті дамыту», АО «Қазмектеп», ТОО «Астана-Моторс финанс», АО «Капитал лизинг групп», АО «Форта лизинг», АО «Халык лизинг», ТОО «Allur Finance».

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

В работе конференции приняли участие вице-министр национальной экономики Арман Касенов, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, первый заместитель председателя правления холдинга «Байтерек» Нурболат Айдапкелов, а также представители лизинговых компаний и профильные специалисты со всех регионов страны.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Участники обсудили перспективы развития лизингового сектора, включая вопросы фондирования и расширения доступа к лизингу для бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане рассматривается возможность разрешить гражданам приобретать жилье и автомобили в лизинг.