Названы сроки завершения проекта обводной линии Алматы

— Сегодня проект завершен на 65%. Ввод проекта в эксплуатацию позволит разгрузить Алматинский узел на 40% и сократить сроки доставки грузов на 24 часа, — сообщил на конференции СЦК председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта РК Жанибек Тайжанов.