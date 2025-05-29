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    16:21, 29 Май 2025 | GMT +5

    Названы сроки завершения проекта обводной линии Алматы

    До конца текущего года в соответствии с планом ожидается завершение проекта обводной линии Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    железная дорога
    Фото: АО НК КТЖ

    — Сегодня проект завершен на 65%. Ввод проекта в эксплуатацию позволит разгрузить Алматинский узел на 40% и сократить сроки доставки грузов на 24 часа, — сообщил на конференции СЦК председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта РК Жанибек Тайжанов.

    Напомним, на обводную ж/д линию в обход Алматы выделено 151 млрд тенге.

    Ранее мы писали, в Казахстане запущен пассажирский поезд Сиянь — Алматы.

    12 дополнительных железнодорожных маршрутов добавят в летний период в Казахстане.

    873 вагона закупят в Казахстане до 2030 года.

    Теги:
    Транспорт Строительство Алматы Железная дорога
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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