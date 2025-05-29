16:21, 29 Май 2025 | GMT +5
Названы сроки завершения проекта обводной линии Алматы
До конца текущего года в соответствии с планом ожидается завершение проекта обводной линии Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Сегодня проект завершен на 65%. Ввод проекта в эксплуатацию позволит разгрузить Алматинский узел на 40% и сократить сроки доставки грузов на 24 часа, — сообщил на конференции СЦК председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта РК Жанибек Тайжанов.
Напомним, на обводную ж/д линию в обход Алматы выделено 151 млрд тенге.
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