Названы сроки общественных слушаний по новому горнолыжному курорту на Кок-Жайлау в Алматы

Новый горный курорт охватит предгорья Алматы и включит в себя 60 км горнолыжных трасс, 16 канатных дорог, пропускная спососбность более 10 тысяч лыжников в день.

По словам Ержана Еркинбаева, над проектом масштабного горнолыжного курорта работают ведущие мировые зарубежные компании-бренды.

— Общественные слушания мы планируем провести в апреле текущего года, начать строительство уже в июле и запустить курорт в декабре 2028 года. Мы делаем акцент на том, что в новой версии курорта на Кок-Жайлау, во-первых, не предусматривается вывод земель из состава особо охраняемой природной территорий и во-вторых, строго исключена застройка частных коттеджей и вилл. Горнолыжный курорт будет располагаться на особо охраняемой природной территории Иле-Алатауского национального парка, площадь курорта составит 1000 гектаров и только 20 из них предполагается использовать под отели, прокат, общепит и так далее, — сказал Ержан Еркинбаев.





В ходе своего выступления Еркинбаев упомянул о том, что в рамках проекта планируется привлечение консультантов в том числе по проектированию горнолыжных трасс, систем искусственного оснежения и проектированию искусственных озер. Также он отметил, что идет разработка дополнительной защиты от лавин и оползней.



— Мы не будем зависеть от погодных условий, планируется искусственное оснежение 70 процентов трасс. Также 70 процентов трасс у нас будут «зеленые» и «синие», то есть, для начинающих лыжников и любителей, — сказал Ержан Еркинбаев.

По его словам, ожидается весомый экономический эффект для бюджета страны и города от работы нового горнолыжного курорта, который будет обладать высокой пропускной способностью.



— Реализация проекта по оценкам экспертов позволит создать курорт с круглогодичной загрузкой. Потенциал курорта оценивается до 2,4 миллиона лыжников и 6,4 миллиона пеших туристов в год, что в совокупности составит 8,9 миллиона посетителей ежегодно. Каждый турист, который потратил доллар на приобретение билета на подъемник, тратит еще дополнительно пять долларов на прокат, инструкторов и проживание, и плюс 15 долларов — путешествие по ресторанам, музеям, театрам и так далее. Если один турист, приезжающий на горнолыжный курорт к нам, будет тратить 300 долларов в день на человека и пробудет у нас три дня, то мы получим прямой приток в экономику около миллиарда долларов ежегодно, — сказал Еркинбаев.





