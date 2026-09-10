Названы села Актюбинской области, где живут менее 50 человек

Большинство из 30 вошедших в список сел расположены в Хромтауском, Кобдинском и Мугалжарском районах. В самом малонаселенном селе проживают 7 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении экономики и бюджетного планирования Актюбинской области, в список вошли 30 сел Хромтауского, Мугалжарского, Байганинского, Темирского, Мартукского, Шалкарского, Кобдинского, Каргалинского и Ойылского районов. В том числе в селе Коктерек Коктобинского сельского округа Хромтауского района проживают 7 человек. Далее следует населенный пункт 53-й разъезд Журинского сельского округа Мугалжарского района, где осталось 8 человек. В селе Актал Байганинского района проживают 12 человек, а в селе Кумсай Мугалжарского района — 13.

В селах Ойсылкара, Актасты, Тассай и Жайлаусай Хромтауского района, Башенколь Темирского района, Жынгылдытогай Байганинского района, Жездыбай Мартукского района, Акеспе Шалкарского района и Канай Кобдинского района проживают менее 30 человек. Еще в 11 селах численность населения составляет от 40 до 48 человек. Всего в 30 селах осталось лишь 950 жителей. Большинство из них занимаются животноводством и продолжают там жить.

Фото: аким Актобе

Ранее сообщалось, что утвержденного плана по массовому переселению жителей малонаселенных населенных пунктов Актюбинской области или их упразднению нет. Для сохранения этих населенных пунктов их закрепили за опорными селами.