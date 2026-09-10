Названы села Актюбинской области, где живут менее 50 человек
Большинство из 30 вошедших в список сел расположены в Хромтауском, Кобдинском и Мугалжарском районах. В самом малонаселенном селе проживают 7 человек, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в управлении экономики и бюджетного планирования Актюбинской области, в список вошли 30 сел Хромтауского, Мугалжарского, Байганинского, Темирского, Мартукского, Шалкарского, Кобдинского, Каргалинского и Ойылского районов. В том числе в селе Коктерек Коктобинского сельского округа Хромтауского района проживают 7 человек. Далее следует населенный пункт 53-й разъезд Журинского сельского округа Мугалжарского района, где осталось 8 человек. В селе Актал Байганинского района проживают 12 человек, а в селе Кумсай Мугалжарского района — 13.
В селах Ойсылкара, Актасты, Тассай и Жайлаусай Хромтауского района, Башенколь Темирского района, Жынгылдытогай Байганинского района, Жездыбай Мартукского района, Акеспе Шалкарского района и Канай Кобдинского района проживают менее 30 человек. Еще в 11 селах численность населения составляет от 40 до 48 человек. Всего в 30 селах осталось лишь 950 жителей. Большинство из них занимаются животноводством и продолжают там жить.
Ранее сообщалось, что утвержденного плана по массовому переселению жителей малонаселенных населенных пунктов Актюбинской области или их упразднению нет. Для сохранения этих населенных пунктов их закрепили за опорными селами.