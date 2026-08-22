Меньше 50 жителей: исчезнут ли малые села с карты Актюбинской области

В 30 селах Актюбинской области население не достигает и пятидесяти человек. Несмотря на это, планов по массовому переселению жителей или ликвидации сел нет. Акимат закрепил малые села за опорными населенными пунктами. Об этом в ответ на запрос агентства Kazinform сообщили в Управлении экономики и бюджетного планирования области.

Судя по сведениям Национального бюро статистики, в настоящее время численность населения области приблизилась к 960 тысячам. Более 733 тысяч из них, то есть 76,5%, проживают в городе. А численность сельского населения составляет 225 тысяч человек (23,5%).

В 2025 году в области было зарегистрировано 30 сел с численностью населения менее 50 человек. Чтобы удержать села без их упразднения, их закрепили за опорными селами.

— Проводится мониторинг демографической и социально-экономической ситуации сельских населенных пунктов. Перспективы развития малонаселенных пунктов рассматриваются с учетом их демографической обстановки, обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой, экономической активности, транспортной доступности и других факторов. В настоящее время утвержденных планов по массовому переселению жителей указанных населенных пунктов или их упразднению нет. Доступность социальных услуг обеспечивается за счет использования потенциала близлежащих опорных, приграничных сельских населенных пунктов. В целом проводимая в области государственная политика направлена не на ликвидацию сельских населенных пунктов, а на эффективное использование потенциала сельских территорий, развитие опорных населенных пунктов и повышение качества жизни сельчан, — сообщили в Управлении экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.

Еще один факт: в области насчитывается более 400 школ, в них обучается 194 тысячи детей. Почти ровно половина объектов образования являются малокомплектными школами. В 2024 году здесь обучалось 13 700 детей (в 2022 году — 14,5 тысячи учащихся, в 2023 году — 13,8 тысячи учащихся — ред.). Чтобы сохранить школы, в прошлом году в 61 село из города переехали 115 семей, которые были обеспечены жильем.

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