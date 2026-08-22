Более 22 тысяч рабочих мест и поддержка бизнеса: как меняются села Казахстана

В Казахстане расширяют меры поддержки сельских территорий — от льготного финансирования бизнеса и жилищных кредитов для специалистов до модернизации дорог, инженерных сетей и социальной инфраструктуры. За 2023–2025 годы по программе «Ауыл аманаты» выдано более 20 тыс. микрокредитов и создано свыше 22 тыс. новых рабочих мест. Подробнее в материале агентства Kazinform со ссылкой на Правительство Республики Казахстан.

В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство принимает меры по расширению возможностей для занятости и предпринимательства на селе, повышению доходов населения и модернизации необходимой инфраструктуры. Отдельный акцент сделан на раскрытии экономического потенциала приграничных населенных пунктов.

«Ауыл аманаты»: финансирование бизнеса в селах

В Казахстане реализуется программа «Ауыл аманаты», направленная на повышение доходов сельских жителей и развитие предпринимательства в селах и малых городах. Ключевой инструмент — льготное микрокредитование, благодаря которому жители могут открыть собственное дело, расширить действующее производство, объединиться в кооперативы и создавать новые рабочие места непосредственно по месту проживания.

Займы предоставляются по ставке 2,5% годовых: на срок до пяти лет для несельскохозяйственных направлений и до семи лет — для проектов в сфере сельского хозяйства и переработки продукции. Максимальная сумма для индивидуальных инициатив составляет 2 500 МРП, или 10,8 млн теңге, для сельскохозяйственных кооперативов и перерабатывающих проектов — до 8 000 МРП, или 34,6 млн теңге.

Коллаж: Правительство Республики Казахстан

Дополнительно предпринимателям доступен льготный лизинг техники и оборудования на срок до семи лет по ставке 2,5% годовых. Это дает возможность сельским хозяйствам обновлять производственную базу без значительной единовременной финансовой нагрузки, увеличивать объемы выпуска и переработки продукции.

Для привлечения квалифицированных кадров в сельскую местность продолжается реализация программы «С дипломом — в село», в рамках которой молодым специалистам предоставляются подъемные выплаты и льготные жилищные кредиты под 1% годовых сроком до 15 лет при условии работы в сельской местности не менее трех лет.

Параллельно ведется развитие малых городов. В 2025 году на реализацию 40 инфраструктурных проектов в 21 малом городе направлено 11,9 млрд теңге, что позволило модернизировать 42 км автомобильных дорог и 40 км инженерных сетей.

Приоритеты финансирования определяются с учетом экономической специализации каждой территории. Такой подход позволяет поддерживать именно те направления, которые наиболее востребованы и перспективны для конкретного населенного пункта — от животноводства и растениеводства до переработки и сферы услуг.

Для жителей это означает больше возможностей для заработка и занятости на месте, развитие местного бизнеса и появление необходимых товаров и услуг непосредственно в селах и малых городах.

Коллаж: Правительство Республики Казахстан

Выдано более 20 тыс. микрокредитов и создано 22 тыс. рабочих мест

В 2023–2025 годах на реализацию проекта из республиканского бюджета направлено более 150 млрд теңге. За этот период выдано более 20 тыс. микрокредитов и создано свыше 22 тыс. новых рабочих мест.

В животноводстве поддержано 14,8 тыс. проектов на 102 млрд теңге, в растениеводстве — 1,1 тыс. проектов на 9,1 млрд теңге. На переработку сельскохозяйственной продукции приходится 915 проектов на 10,5 млрд теңге, на несельскохозяйственные направления, включая сферу услуг и другие виды малого бизнеса, — 3,4 тыс. проектов на 29 млрд теңге. Еще 215 проектов на 3,8 млрд теңге реализованы в рамках лизинга техники и оборудования.

В 2026 году планируется реализовать 5,4 тыс. проектов. На сегодняшний день уже профинансировано 3 132 проекта на общую сумму 33,7 млрд теңге.

Поддержка охватывает как традиционные направления сельского хозяйства, так и переработку, сферу услуг и другие виды предпринимательства, позволяя создавать новые источники дохода и рабочие места непосредственно в сельских населенных пунктах.

Одновременно совершенствуются механизмы предоставления поддержки: разработаны новые подходы, правила микрокредитования и лизинга в селах и малых городах.

Обновленные правила предусматривают предварительный скрининг экономической специализации сельских населенных пунктов, что позволяет учитывать потенциал каждой территории и направлять поддержку в наиболее перспективные для нее отрасли.

В структуре финансирования акцент ставится на развитие переработки и более широкую диверсификацию сельской экономики. Для более сбалансированного распределения средств установлено ограничение: доля проектов по переработке продукции должна составлять не менее 20%. При этом на приобретение сельскохозяйственных животных может направляться не более 50% микрокредитного портфеля.

Фото: Правительство Республики Казахстан

Установленные лимиты призваны диверсифицировать направления финансирования, стимулировать развитие переработки и производственно-сбытовых цепочек.

Развитие туризма и несельскохозяйственного бизнеса

С 2025 года возможности «Ауыл аманаты» расширены за счет новых видов деятельности, не связанных напрямую с сельхозпроизводством. В регионах с туристическим потенциалом жители могут получить льготное финансирование на открытие гостевых домов, развитие этно- и агротуризма, а также услуг питания и размещения.

Это позволяет использовать экономические возможности каждой территории шире: создавать рабочие места в сфере услуг, развивать малый бизнес и формировать для сельских семей дополнительные источники дохода помимо традиционного сельского хозяйства.

В текущем году в «Ауыл аманаты» по поручению Главы государства внедрен еще один механизм поддержки — государственное гарантирование займов через Фонд «Даму». Он позволит предпринимателям, которым не хватает собственного залогового обеспечения, получить доступ к заемному финансированию и реализовать проекты в сельской местности. Практическое применение нового инструмента начнется в ближайшее время.

Такой подход позволяет создавать новые рабочие места, расширять источники дохода для сельских семей и формировать дополнительные точки роста в регионах.

Развитие приграничных территорий: инфраструктура, занятость и создание условий для закрепления населения

Отдельным направлением государственной политики является развитие приграничных территорий. По поручению Главы государства соответствующий блок включен в Концепцию развития сельских территорий.

Основной акцент сделан на комплексном развитии приграничных населенных пунктов: обновлении социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, поддержке предпринимательства, создании рабочих мест, развитии туризма и приграничной торговли.

Эти меры призваны расширить экономические возможности на местах, повысить доходы жителей и создать условия для устойчивого развития и закрепления населения в приграничных районах.

Ключевым инструментом обновления инфраструктуры приграничных сел остается проект «Ауыл — Ел бесігі». В 2025 году на его реализацию из республиканского бюджета и Национального фонда направлено 73 млрд теңге, что позволило реализовать 255 проектов в 226 селах.

В результате построено и реконструировано 150 социальных объектов и 67 объектов жилищно-коммунального хозяйства, обновлено 180 км дорог и около 1 тыс. км инженерных сетей.

Фото: Правительство Республики Казахстан

В апреле 2026 года внесены изменения в Концепцию регионального развития, предусматривающие дальнейшее расширение перечня проектов, финансируемых в рамках программы. Государственная поддержка будет направлена на строительство и модернизацию объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также создание условий для развития предпринимательства и новых рабочих мест на селе.

Параллельно в приграничных районах усиливается экономическая составляющая развития: создаются условия для запуска новых производств и сервисов, расширения переработки сельхозпродукции, торговли, логистики и туристических услуг.

Это позволяет связать инфраструктурное обновление с созданием рабочих мест и ростом доходов, чтобы жители получали больше возможностей для занятости и ведения бизнеса непосредственно по месту проживания, заключили в Правительстве РК.

Ранее Kazinform сообщал, что в рамках программы «Ауыл аманаты» в 2026 году планируется профинансировать 5,4 тыс. проектов. На реализацию программы предусмотрено 100 млрд теңге, при этом уже профинансировано 3 132 проекта на 33,7 млрд теңге.

Также в конце июля Kazinform писал, что только в Туркестанской области в 2023–2025 годах по «Ауыл аманаты» было профинансировано 4 223 проекта и создано 4 635 новых рабочих мест. Кроме того, запущено 79 перерабатывающих предприятий.