Где отдых в Европе обойдется дешевле всего в 2026 году

Турция остается самым доступным направлением по общему уровню цен среди популярных туристических стран Европы, а Португалия предлагает наиболее выгодное сочетание стоимости проживания и питания, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Эксперты сравнили стоимость отдыха в семи популярных туристических странах Европы. В исследовании использовались национальные индексы цен Евростата, которые отражают среднюю стоимость товаров и услуг. При этом авторы отмечают, что в популярных курортных зонах цены могут отличаться от средних по стране.

Например, стоимость проживания в гостиницах Афин и на острове Кос может существенно различаться, хотя обе локации учитываются при расчете средних показателей для Греции.

Для оценки использовался индекс конечных потребительских расходов домашних хозяйств (HFCE), который позволяет сравнить стоимость одинаковой потребительской корзины в разных странах.

Если принять среднюю стоимость такой корзины в Евросоюзе за 100 евро, то:

Турция — 59,6 евро;

Хорватия — 78,4 евро;

Португалия — 86,6 евро;

Греция — 87,4 евро;

Испания — 91,6 евро;

Италия — 97,1 евро;

Франция — 100,3 евро.

Турция оказалась примерно на 40% дешевле среднего уровня цен по ЕС, тогда как Франция стала самой дорогой среди сравниваемых стран.

Отдельно аналитики сравнили стоимость проживания в гостиницах и питания вне дома. Самые высокие цены зафиксированы во Франции, где индекс составил 116. Следом расположилась Италия с показателем 110,8.

Наиболее доступным направлением признана Португалия. Здесь аналогичный набор гостиничных и ресторанных услуг оценивается в 73,6 пункта, что на 26,4% ниже среднего уровня по Евросоюзу.

Ранее корреспондент Kazinform узнал, какие зоны отдыха под Астаной доступны этим летом.