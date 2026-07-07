Названы регионы с самым высоким ростом потребления бензина

Рост потребления бензина фиксируется в ряде приграничных регионов Казахстана. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, увеличение спроса наблюдается в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях.

— Здесь скрывать нечего, резкое потребление у нас выросло в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях. Это приграничные территории. Ситуацию мы наблюдаем, — сказал вице-министр.

Он отметил, что в целях предотвращения незаконного вывоза горюче-смазочных материалов уполномоченные органы усилили контроль на приграничных территориях.

— Есть случаи, когда для вывоза топлива используются автомобили с дополнительными баками. Совместно с заинтересованными государственными органами мы проводим соответствующую работу и держим ситуацию на постоянном контроле, — подчеркнул Кайырхан Туткышбаев.

В Министерстве энергетики также заверили, что на внутреннем рынке Казахстана сформированы необходимые запасы горюче-смазочных материалов, а дефицита топлива для населения не наблюдается.

Ранее в Минэнерго сообщили, что рассматривает запрос Кыргызстана о поставках бензина.