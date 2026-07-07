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    Названы регионы с самым высоким ростом потребления бензина

    Рост потребления бензина фиксируется в ряде приграничных регионов Казахстана. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Названы регионы с самым высоким ростом потребления бензина
    Фото: freepik.com

    По его словам, увеличение спроса наблюдается в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях.

    — Здесь скрывать нечего, резкое потребление у нас выросло в Западно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях. Это приграничные территории. Ситуацию мы наблюдаем, — сказал вице-министр.

    Он отметил, что в целях предотвращения незаконного вывоза горюче-смазочных материалов уполномоченные органы усилили контроль на приграничных территориях.

    — Есть случаи, когда для вывоза топлива используются автомобили с дополнительными баками. Совместно с заинтересованными государственными органами мы проводим соответствующую работу и держим ситуацию на постоянном контроле, — подчеркнул Кайырхан Туткышбаев.

    В Министерстве энергетики также заверили, что на внутреннем рынке Казахстана сформированы необходимые запасы горюче-смазочных материалов, а дефицита топлива для населения не наблюдается.

    Ранее в Минэнерго сообщили, что рассматривает запрос Кыргызстана о поставках бензина.

    Правительство РК Минэнерго РК Регионы Казахстана Бензин
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор