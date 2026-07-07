Минэнерго РК рассматривает запрос Кыргызстана о поставках бензина

Казахстан рассматривает официальный запрос Кыргызстана о поставках бензина. Об этом сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, соответствующее обращение поступило от кыргызской стороны и в настоящее время находится на рассмотрении.

— С кыргызской стороны поступил официальный запрос, сейчас его рассматриваем. Но все решения будут приниматься с учетом национальных интересов и внутреннего баланса, — сказал вице-министр.

Он подчеркнул, что даже в случае удовлетворения запроса это не приведет к росту цен на топливо на внутреннем рынке Казахстана.

— Это я вам официально заявляю, — отметил Кайырхан Туткышбаев, добавив, что ответ кыргызской стороне будет подготовлен в ближайшее время.

Ранее Министерство энергетики Кыргызской Республики сообщило, что в стране сохраняются достаточные запасы топлива, однако из-за высокой зависимости от импорта республика остается чувствительной к изменениям мировых цен, логистическим рискам и геополитической ситуации. Для обеспечения устойчивых поставок Бишкек направил официальные обращения в адрес компетентных органов Казахстана, России, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана, а также продолжает работу по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества.

Вместе с тем вице-министр энергетики Казахстана вновь заявил, что официальных запросов от российской стороны по вопросам поставок топлива в Казахстан не поступало.

Ранее Бектенов дал месяц на план по увеличению производства сжиженного газа в Казахстане.