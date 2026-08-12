Названы регионы-аутсайдеры Казахстана по модернизации ЖКХ

Ремонтный сезон в коммунальной сфере в Казахстане выходит на финишную прямую, однако не все регионы успевают за графиком. На заседании Проектного офиса Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев потребовал ускорить запуск проектов и предупредил акиматы о персональной ответственности за их результаты, передает корреспондент агентства Kazinform.

В антирейтинг по темпам реализации МЭКС вошли Шымкент, область Ұлытау, Алматы, Туркестанская и Алматинская области.

При этом Карагандинскую область Канат Бозумбаев, напротив, привел в пример другим регионам. В текущем году здесь планируется реализовать проекты МЭКС на сумму свыше 85 млрд теңге.

— Ремонтный сезон очень короткий. Все необходимые решения на уровне Правительства приняты, включая ускорение экспертизы проектно-сметной документации. Теперь мяч на стороне акиматов. Курирующим заместителям акимов необходимо держать реализацию Национального проекта на личном контроле, — сообщил вице-премьер.

Фото: Александр Марченко

«Не говоря уже о своевременном начале строительных работ»

Масштаб программы действительно беспрецедентный. В 2026 году в жилищно-коммунальный сектор страны привлечено около 1,3 трлн теңге инвестиций, из них 791 млрд теңге приходится на проекты МЭКС. Сейчас в работе находятся 328 проектов.

Еще 257 проектов общей стоимостью 457 млрд теңге пока проходят конкурсные процедуры. Подрядчики определены по 228 объектам.

Именно скорость перехода от документов к реальному ремонту стала одной из главных тем заседания.

Бозумбаев отметил, что отдельные регионы до сих пор не успели даже заявить проекты или провести конкурсные процедуры, тогда как время на проведение строительно-монтажных работ ограничено.

— Карагандинской области необходимо в первую очередь не сбавлять темп. Это промышленный регион, где объекты инфраструктуры были построены 50–60 лет назад, а износ на отдельных участках теплоснабжения, водоснабжения и электрических сетей практически стопроцентный. Поэтому там, где еще не приступили к работам, необходимо в ускоренном режиме начать их по всем заявленным проектам текущего года и по итогам года обеспечить завершение, — сказал Канат Бозумбаев.

Фото: Александр Марченко

По поручению Правительства регионы должны до 1 сентября начать ремонтные работы по проектам с готовой проектно-сметной документацией. Параллельно необходимо ускорить подготовку документации по остальным объектам и подать заявки на финансирование проектов 2027 года.

Караганда идет впереди

На этом фоне Карагандинская область выглядит одним из наиболее подготовленных регионов.

С 2025 года на Электронной платформе МЭКС здесь размещено 30 проектов общей стоимостью 134 млрд теңге. Их общая протяженность составляет 420,6 км инженерных сетей.

По 14 проектам уже идут строительно-монтажные работы. Их стоимость — 83,4 млрд теңге, а протяженность модернизируемых сетей — 151,3 км.

Еще 12 проектов на 45,3 млрд теңге и общей протяженностью 84 км уже загружены на платформу для реализации в 2027 году.

Но вместе с увеличением объемов модернизации возникает и другой вопрос — как не переложить всю нагрузку на потребителей.

Фото: Александр Марченко

Бозумбаев: необоснованного роста тарифов быть не должно

Возврат средств по проектам МЭКС в долгосрочной перспективе осуществляется за счет тарифов. Поэтому регионам поручено заранее учитывать тарифную нагрузку при формировании новых заявок.

— По проектам на 2027 год необходимо обеспечить полноценную подачу заявок, при этом не допуская необоснованного повышения тарифов в регионе. Если потребуется изменение тарифов, акиматам совместно с профильными министерствами необходимо обеспечить разъяснительную работу и использовать механизм жилищной помощи для компенсации расходов на коммунальные услуги. Этот инструмент существует давно, но его необходимо актуализировать и сделать более понятным для населения, — поручил вице-премьер.

По словам вице-премьера, задача заключается в том, чтобы одновременно модернизировать инфраструктуру и сохранить баланс интересов коммунальных предприятий и потребителей.

От старых счетчиков — к цифровому ЖКХ

Еще один блок заседания касался цифровизации. Правительство намерено постепенно перевести коммунальную сферу на полноценный цифровой учет ресурсов, однако, как отметил Бозумбаев, сначала необходимо решить базовую проблему — обеспечить потребителей приборами учета.

Речь идет не только об установке счетчиков. Необходимо создать единую систему, в которой данные будут поступать в стандартизированном формате и использоваться для расчета потребления, контроля потерь и последующего внедрения цифровых технологий.

— Как мы можем использовать искусственный интеллект, если у нас нет первичных данных? Первоочередная задача — у всех потребителей должны быть приборы учета. Без внедрения информационных систем и учета мы не продвинемся, — отметил Канат Бозумбаев.

Фото: Александр Марченко

До 1 сентября профильным ведомствам поручено разработать единые требования к производственному и коммерческому учету коммунальных ресурсов — от качества и периодичности показаний до формата передачи данных.

При этом власти хотят сделать ставку на отечественное производство. На первом этапе доля казахстанского содержания в приборах учета должна составить не менее 70%, а затем увеличиваться.

Социальная норма и персональная ответственность

В Правительстве также прорабатывают механизм социальных норм потребления. Предполагается, что в пределах установленной нормы будет действовать одна ставка, а сверх нее — более высокий тариф. Таким образом, система должна стимулировать более рациональное использование коммунальных ресурсов.

Еще один важный вопрос — защита социально уязвимых граждан. Правительство намерено автоматизировать механизм жилищной помощи, чтобы людям не приходилось регулярно собирать документы и обращаться за компенсацией вручную.

При этом за выполнение показателей МЭКС конкретные государственные служащие будут нести персональную ответственность.

Фото: Александр Марченко

— За каждый индикатор Национального проекта закреплена персональная ответственность государственных служащих. Посмотрите все показатели и результаты, чтобы потом не говорили: «Я не знал», — предупредил вице-премьер.

По итогам года плановые показатели будут сопоставлены с фактическими результатами. Отставание от утвержденных индикаторов, как подчеркнул Бозумбаев, недопустимо.

Ранее сообщалось, что Канат Бозумбаев проверил теплосети Карагандинской области и поручил снизить их износ до 40%.