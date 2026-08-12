Бозумбаев проверил теплосети Карагандинской области и поручил снизить их износ до 40%

Коммунальная инфраструктура Карагандинской области должна войти в предстоящий отопительный сезон со стопроцентной готовностью. Работы на наиболее изношенных участках тепловых и электрических сетей планируется завершить до 15 сентября. Об этом в ходе рабочей поездки в регион сообщил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Темиртау и Караганде вице-премьер проверил объекты, которые напрямую влияют на надежность теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Многие из них эксплуатируются десятилетиями, а износ отдельных участков достигает 70–80%.

— Задача области — завершить все необходимые работы до 15 сентября, провести опрессовку и войти в отопительный период со стопроцентной готовностью, — подчеркнул Канат Бозумбаев.

60 тысяч жителей зависят от одной тепломагистрали

Одна из ключевых точек проверки — тепломагистраль ТМ-3 в Темиртау. Ее эксплуатируют с 1967 года, а износ достиг 75%. Только за последние пять лет здесь произошло 38 повреждений. Сейчас реконструируется 8,27 км трубопровода. От его надежной работы зависит теплоснабжение около 60 тыс. жителей, 312 многоквартирных домов и 22 социальных объектов.

Власти региона уже получили пример того, какой эффект дает обновление сетей. В прошлом году была завершена реконструкция 3,64 км тепломагистрали ТМ-2А. До ремонта ее износ также составлял 75%, а за пять лет произошло около 31 повреждения. После завершения работ отопительный сезон на этом участке впервые прошел без порывов и отключений.

Фото: Александр Марченко

По словам Бозумбаева, смысл модернизации не только в том, чтобы заменить старые трубы, но и то, что это дает надежность теплоснабжения, снижение износа.

В Караганде обновляют объект, от которого зависит вода для 695 тыс. человек

В Караганде вице-премьер ознакомился с реконструкцией комплекса водоочистки ТОО «Қарағанды Су». Сооружения работают более 50 лет без комплексного обновления, их износ достиг 80%. За последние три года здесь зафиксировали 89 аварий. От стабильной работы комплекса зависит водоснабжение порядка 695 тыс. жителей Караганды, Темиртау и поселка Актас, а также Карагандинской ТЭЦ-3.

Стоимость реконструкции составляет 15,1 млрд тенге. На объекте обновляют основные сооружения и технологическое оборудование.

Еще один крупный проект реализуется на тепломагистрали М-3. Здесь реконструируют 2,4 км сетей, которые обеспечивают теплом около 183 тыс. жителей, 817 многоквартирных домов и 611 объектов социальной инфраструктуры.

Фото: Александр Марченко

Одновременно продолжается модернизация тепломагистрали М-2 и насосной станции № 2. Здесь уже заметен результат: количество дефектов в отопительный сезон удалось сократить с 36 до двух. После завершения проекта более 64 тыс. жителей центральной части Караганды должны получить более надежное теплоснабжение.

От зеленой зоны к красной — и обратно

Проблема, которую предстоит решить в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», гораздо масштабнее отдельных ремонтов. Как отметил Канат Бозумбаев, коммунальные предприятия условно разделили на три группы по уровню износа: «зеленую» — при износе менее 50%, «желтую» — от 50 до 70% и «красную» — от 70 до 100%.

— У нас есть предприятия, у которых стопроцентный износ в стране. К сожалению, из года в год было недофинансирование, — сказал вице-премьер.

Теперь подход к финансированию меняется. Для модернизации предполагается привлекать долгосрочные кредиты банков, в том числе международных финансовых организаций. Там, где стоимость заемных средств высока, процентную ставку планируют субсидировать из республиканского бюджета. По словам Бозумбаева, это позволит распределить финансовую нагрузку на длительный срок и не допустить резкого роста тарифов.

Фото: Александр Марченко

Цель национального проекта — вывести предприятия из наиболее проблемных зон и снизить общий износ коммунальной инфраструктуры. Согласно плану, к 2029 году он должен составлять не более 40%.

«Будет стыдно, если что-то сорвут»

Отдельно вице-премьер остановился на ответственности подрядчиков. По его словам, исполнители должны будут не только соблюдать сроки, но и нести гарантийные обязательства за качество выполненных работ и установленного оборудования.

— Кто будет срывать — в соответствии с текущим законодательством будут меры ответственности, — заявил он.

При этом Канат Бозумбаев отметил, что в Карагандинской области в целом рассчитывают на надежность подрядных организаций.

Именно своевременность здесь имеет принципиальное значение: большая часть работ проводится на объектах, от которых зависит прохождение отопительного сезона. Поэтому до начала осени необходимо не просто закончить монтаж, но и провести опрессовку и убедиться, что обновленные сети готовы к нагрузке.

Фото: Александр Марченко

От труб до новых рабочих мест

В рамках поездки Канат Бозумбаев также посетил завод ТОО «ТЭМПО Казахстан», выпускающий стальные трубы. Его проектная мощность составляет до 300 тыс. тонн продукции в год. Для коммунальной модернизации это направление имеет отдельное значение. Объем предстоящих работ означает и растущий спрос на трубы, оборудование и другие материалы.

— Если в Казахстане производится эта продукция, то она должна быть использована в проекте, — отметил Канат Бозумбаев, говоря о казахстанском содержании.

На большинстве объектов, которые посетил вице-премьер, доля отечественной продукции превышает 95%, а по отдельным проектам достигает 100%. В правительстве рассчитывают, что масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры станет стимулом и для местного производства — от расширения ассортимента до создания новых рабочих мест. На реализацию национального проекта в целом предусмотрено свыше 13 трлн тенге. В текущем году предстоит освоить около 1,3 трлн тенге.

Фото: Александр Марченко

Для Карагандинской области это означает несколько лет интенсивной работы. Регион сегодня называют одним из лидеров по реализации проекта, однако именно здесь масштаб проблемы особенно заметен: промышленный регион десятилетиями эксплуатировал инфраструктуру, значительная часть которой была построена еще в советский период.

Фото: Александр Марченко

— В Карагандинской области еще много работы. Темиртауский узел в значительной степени устарел, в Караганде тоже. Мы просто обязаны в течение трех-четырех ближайших лет обновить его, чтобы люди получали качественные услуги, — сказал Канат Бозумбаев.

В конечном счете эффективность этой модернизации будет измеряться не количеством освоенных средств и километрами замененных труб, а куда более простыми показателями — будет ли зимой тепло в домах, стабильно ли подаваться вода и не останутся ли города без света из-за очередной аварии.

Ранее сообщалось, что акиматам регионов необходимо взять на особый контроль реализацию проектов в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) в текущем году.