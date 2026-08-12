Бозумбаев проверил теплосети Карагандинской области и поручил снизить их износ до 40%
Коммунальная инфраструктура Карагандинской области должна войти в предстоящий отопительный сезон со стопроцентной готовностью. Работы на наиболее изношенных участках тепловых и электрических сетей планируется завершить до 15 сентября. Об этом в ходе рабочей поездки в регион сообщил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
В Темиртау и Караганде вице-премьер проверил объекты, которые напрямую влияют на надежность теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Многие из них эксплуатируются десятилетиями, а износ отдельных участков достигает 70–80%.
— Задача области — завершить все необходимые работы до 15 сентября, провести опрессовку и войти в отопительный период со стопроцентной готовностью, — подчеркнул Канат Бозумбаев.
60 тысяч жителей зависят от одной тепломагистрали
Одна из ключевых точек проверки — тепломагистраль ТМ-3 в Темиртау. Ее эксплуатируют с 1967 года, а износ достиг 75%. Только за последние пять лет здесь произошло 38 повреждений. Сейчас реконструируется 8,27 км трубопровода. От его надежной работы зависит теплоснабжение около 60 тыс. жителей, 312 многоквартирных домов и 22 социальных объектов.
Власти региона уже получили пример того, какой эффект дает обновление сетей. В прошлом году была завершена реконструкция 3,64 км тепломагистрали ТМ-2А. До ремонта ее износ также составлял 75%, а за пять лет произошло около 31 повреждения. После завершения работ отопительный сезон на этом участке впервые прошел без порывов и отключений.
По словам Бозумбаева, смысл модернизации не только в том, чтобы заменить старые трубы, но и то, что это дает надежность теплоснабжения, снижение износа.
В Караганде обновляют объект, от которого зависит вода для 695 тыс. человек
В Караганде вице-премьер ознакомился с реконструкцией комплекса водоочистки ТОО «Қарағанды Су». Сооружения работают более 50 лет без комплексного обновления, их износ достиг 80%. За последние три года здесь зафиксировали 89 аварий. От стабильной работы комплекса зависит водоснабжение порядка 695 тыс. жителей Караганды, Темиртау и поселка Актас, а также Карагандинской ТЭЦ-3.
Стоимость реконструкции составляет 15,1 млрд тенге. На объекте обновляют основные сооружения и технологическое оборудование.
Еще один крупный проект реализуется на тепломагистрали М-3. Здесь реконструируют 2,4 км сетей, которые обеспечивают теплом около 183 тыс. жителей, 817 многоквартирных домов и 611 объектов социальной инфраструктуры.
Одновременно продолжается модернизация тепломагистрали М-2 и насосной станции № 2. Здесь уже заметен результат: количество дефектов в отопительный сезон удалось сократить с 36 до двух. После завершения проекта более 64 тыс. жителей центральной части Караганды должны получить более надежное теплоснабжение.
От зеленой зоны к красной — и обратно
Проблема, которую предстоит решить в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», гораздо масштабнее отдельных ремонтов. Как отметил Канат Бозумбаев, коммунальные предприятия условно разделили на три группы по уровню износа: «зеленую» — при износе менее 50%, «желтую» — от 50 до 70% и «красную» — от 70 до 100%.
— У нас есть предприятия, у которых стопроцентный износ в стране. К сожалению, из года в год было недофинансирование, — сказал вице-премьер.
Теперь подход к финансированию меняется. Для модернизации предполагается привлекать долгосрочные кредиты банков, в том числе международных финансовых организаций. Там, где стоимость заемных средств высока, процентную ставку планируют субсидировать из республиканского бюджета. По словам Бозумбаева, это позволит распределить финансовую нагрузку на длительный срок и не допустить резкого роста тарифов.
Цель национального проекта — вывести предприятия из наиболее проблемных зон и снизить общий износ коммунальной инфраструктуры. Согласно плану, к 2029 году он должен составлять не более 40%.
«Будет стыдно, если что-то сорвут»
Отдельно вице-премьер остановился на ответственности подрядчиков. По его словам, исполнители должны будут не только соблюдать сроки, но и нести гарантийные обязательства за качество выполненных работ и установленного оборудования.
— Кто будет срывать — в соответствии с текущим законодательством будут меры ответственности, — заявил он.
При этом Канат Бозумбаев отметил, что в Карагандинской области в целом рассчитывают на надежность подрядных организаций.
Именно своевременность здесь имеет принципиальное значение: большая часть работ проводится на объектах, от которых зависит прохождение отопительного сезона. Поэтому до начала осени необходимо не просто закончить монтаж, но и провести опрессовку и убедиться, что обновленные сети готовы к нагрузке.
От труб до новых рабочих мест
В рамках поездки Канат Бозумбаев также посетил завод ТОО «ТЭМПО Казахстан», выпускающий стальные трубы. Его проектная мощность составляет до 300 тыс. тонн продукции в год. Для коммунальной модернизации это направление имеет отдельное значение. Объем предстоящих работ означает и растущий спрос на трубы, оборудование и другие материалы.
— Если в Казахстане производится эта продукция, то она должна быть использована в проекте, — отметил Канат Бозумбаев, говоря о казахстанском содержании.
На большинстве объектов, которые посетил вице-премьер, доля отечественной продукции превышает 95%, а по отдельным проектам достигает 100%. В правительстве рассчитывают, что масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры станет стимулом и для местного производства — от расширения ассортимента до создания новых рабочих мест. На реализацию национального проекта в целом предусмотрено свыше 13 трлн тенге. В текущем году предстоит освоить около 1,3 трлн тенге.
Для Карагандинской области это означает несколько лет интенсивной работы. Регион сегодня называют одним из лидеров по реализации проекта, однако именно здесь масштаб проблемы особенно заметен: промышленный регион десятилетиями эксплуатировал инфраструктуру, значительная часть которой была построена еще в советский период.
— В Карагандинской области еще много работы. Темиртауский узел в значительной степени устарел, в Караганде тоже. Мы просто обязаны в течение трех-четырех ближайших лет обновить его, чтобы люди получали качественные услуги, — сказал Канат Бозумбаев.
В конечном счете эффективность этой модернизации будет измеряться не количеством освоенных средств и километрами замененных труб, а куда более простыми показателями — будет ли зимой тепло в домах, стабильно ли подаваться вода и не останутся ли города без света из-за очередной аварии.
Ранее сообщалось, что акиматам регионов необходимо взять на особый контроль реализацию проектов в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) в текущем году.